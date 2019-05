Rampe del Poggi, inaugurate ma ancora in rodaggio

Fino al 1 giugno l'impianto idrico sarà in funzione soltanto dalle 11 alle 13. Ugnano, il Parco degli animali si ingrandisce e potrà ospitare matrimoni

Le Rampe del Poggi, inaugurate lo scorso sabato dopo un anno di restauro, sono in fase di rodaggio per quanto riguarda l'impianto idrico e saranno accese per due ore al giorno, dalle 11 alle 13, fino al primo giugno. Nel frattempo, chi al di fuori di questo orario si recherà alle Rampe per vedere lo spettacolo d'acqua resterà deluso.

Intanto, il Parco degli animali di Firenze, in zona Ugnano, diventa ancora più grande: oggi c'è stata l'inaugurazione della nuova area di addestramento in acqua della scuola cani di salvataggio che si aggiunge al campo dove già si 'allenano' i cani della Croce rossa. Nei prossimi mesi inoltre il Comune ha intenzione di aprire il canile ai matrimoni, così da condividere il sì con i propri amici a quattro zampe. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dell'assessore all'ambiente, del presidente nazionale della Scuola italiana cani da salvataggio Ferruccio Pilenga e di quello fiorentino Salvo Gennaro. Il nuovo campo, che consta anche di una grande vasca fuoriterra, riscaldata, servirà a formare unità cinofile per l'attività di salvaguardia della vita umana in acqua durante la stagione balneare e per le attività di Protezione civile, oltre a sviluppare progetti a carattere sociale rivolti a scuole e a persone con disabilità.