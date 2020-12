Raffaello guest star: tra i migliori libri d’arte dell'anno

E' Best Art Books of 2020 per il New York Times

Roberta Smith, Holland Cotter, Giasone Farago critici d’arte del NYT incoronano 'RAFFAELLO 1520-1483' tra i migliori libri d’arte del 2020. Il volume, a cura di Marzia Faietti e Matteo Lafranconi edito da Skira celebra la più grande retrospettiva di Raffaello ospitata alle Scuderie del Quirinale fino ad agosto 2020 ed organizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Come indica il titolo, sia la mostra sia il catalogo procedono in ordine cronologico inverso. Dalla processione funebre dopo la morte di Raffaello nel giorno del suo 37esimo compleanno, si riavvolge il nastro attraverso i suoi ritratti indelebili del papa mediceo Leone X e del cortigiano Baldassarre Castiglione, oltre ai suoi primi studi a Urbino. Questa saga a ritroso ci regala un Raffaello inedito soprattutto rivissuto nel 2020 in un contesto storico mondiale caratterizzato da una pandemia che ha offerto anche pause di riflessione critica da poter dedicare allo studio dei grandi del passato, come Raffaello.

L’accesso limitato ai musei e alle grandi mostre ha creato una sorta di inedito “privilegio” tale da predisporre e indurre, ancor di più rispetto al passato, alla lettura dei testi che hanno accompagnato e supportato le grandi mostre in particolare quelle veramente eccezionali come quella dedicata a Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma.