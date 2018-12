Radio Taxi 4242: a Firenze auto sterilizzate con trattamenti anti muffe e batteri

Presidente Socota, Storchi: "La tutela del benessere della clientela è una nostra priorità"

Le auto del Radio Taxi Firenze 4242 sono sterilizzate con speciali trattamenti anti muffa e anti batteri, a tutela della salute dei clienti e degli stessi tassisti.

Annunciata in anteprima durante la diretta Facebook di Tre per Nove arriva l'ufficialità del nuovo servizio con le parole del presidente della Socota, Cristiano Storchi.



La sterilizzazione della vettura avverrà attraverso un sistema di fumigazione. Il trattamento va ad attaccare funghi, batteri, muffe lasciando l’ambiente protetto da ogni contaminazione batterica, lasciando alla fine nell'auto un piacevole profumo di mentolo.



"Il trattamento - spiega Storchi - viene replicato una volta ogni due mesi, al termine di ogni intervento viene rilasciato un certificato adesivo da tenere visibile alla clientela, che comprova l'avvenuta sterilizzazione della vettura. La nostra salute come quella della clientela è importante, e rappresenta una priorità per i tassisti del Radio Taxi 4242. Si tratta di un servizio ulteriore che offriamo e che andrà a beneficio di tutti, e in particolare dei soggetti dalla salute più fragile".