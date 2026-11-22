Non si tratta di un'ipotesi distopica, ma di una minaccia reale che ha travolto il continente in due ondate successive. Dopo il primo attacco registrato in Francia lo scorso 12 ottobre, ieri un'azione coordinata ha colpito i sistemi di refrigerazione dei supermercati in altri sette Paesi europei: Belgio, Svezia, Estonia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo e Finlandia. Nella stessa giornata, anche l'Italia è entrata nel raggio d'azione della minaccia, con la società SIAF di Firenze che ha intercettato un'anomalia sui propri impianti informatici.

Questo evento sistemico fa emergere una verità scomoda: l'iper-automazione e la smania di connettere ogni cosa alla rete rischiano di trasformare la tecnologia da risorsa di efficienza nel più fragile punto debole della società moderna.

Il meccanismo d'attacco

La dinamica delle intrusioni subite da colossi della grande distribuzione come Delhaize, Carrefour e Spar ha dell'incredibile. Nel cuore della notte, i pirati informatici sono penetrati a distanza nelle reti di Operational Technology e nei sistemi di controllo industriale.

Lo shock termico

Sfruttando le vulnerabilità dei software di gestione remota, gli hacker hanno forzato l'attivazione della funzione di sbrinamento. Nel giro di poco tempo, le temperature dei banchi frigorifero sono schizzate dai valori sottozero fino a toccare i 50 gradi centigradi.

L'impatto sulla catena del freddo

Le conseguenze fisiche ed economiche sono state immediate: tonnellate di alimenti deperibili sono finite direttamente al macero, si sono registrati milioni di euro di danni diretti e l'intera catena di approvvigionamento alimentare è stata messa a dura prova.

La vulnerabilità dell'OT

L'episodio dimostra come la gestione remota della refrigerazione, se priva di isolamento e protezioni avanzate, possa trasformarsi da strumento operativo in una concreta vulnerabilità fisica ed economica.

La dimensione macroeconomica

L'impatto di un simile attacco va ben oltre la perdita di merce nei singoli punti vendita. Come analizzato dall'economista Tommaso Monacelli dell'Università Bocconi, ci troviamo di fronte alle dinamiche di una vera e propria guerra ibrida.

Lo shock sull'offerta

La manomissione coordinata delle forniture alimentari altera l'offerta di mercato. La distruzione di merci su larga scala genera immediate spinte inflazionistiche, disservizi quotidiani per le famiglie e potenziale malcontento sociale.

La risposta europea

L'allarme è stato lanciato dalla Commissione Europea, dalla rete CYCLONe dell'ENISA e dal commissario europeo all'Agricoltura Christophe Hansen: non siamo di fronte a semplice vandalismo digitale o spreco alimentare, ma a un tentativo deliberato di minare la fiducia dei cittadini nelle catene di fornitura.

L'evoluzione della minaccia

A destare profonda preoccupazione tra gli esperti di cibersicurezza è il ruolo crescente dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore di potenza per i pirati informatici.

L'abbattimento delle barriere

L'IA sta abbassando drasticamente le barriere d'ingresso per compiere intrusioni complesse. Strumenti automatizzati consentono a malintenzionati di individuare rapidamente le falle nei sistemi di controllo industriale (ICS/SCADA) e nelle infrastrutture automatizzate.

La superficie d'attacco

La convergenza tra software di gestione commerciale e sistemi industriali OT aumenta esponenzialmente l'esposizione alle intrusioni, rendendo le reti di refrigerazione bersagli facili per attacchi su vasta scala.

Il contesto nazionale

In Italia, la risposta tempestiva di SIAF a Firenze ha mostrato l'importanza di un monitoraggio rigoroso: l'anomalia rilevata il 2 novembre sui sistemi di controllo della refrigerazione è stata circoscritta subito, garantendo la continuità del servizio senza impatti operativi.

Il mito dell'automazione

Tuttavia, come sottolineato da Vincenzo Donvito Maxia, Presidente di ADUC, l'evento europeo deve servire da lezione contro la tendenza ad automatizzare ogni processo a tutti i costi.

I tre principi della resilienza

Una transizione digitale consapevole richiede criteri rigidi e non negoziabili:

L'automazione fine a se stessa , introdotta solo per tagliare i costi operativi o per sfoggiare una modernità di facciata, crea fragilità sistemiche pericolose.

, introdotta solo per tagliare i costi operativi o per sfoggiare una modernità di facciata, crea fragilità sistemiche pericolose. I sistemi connessi e gestiti da remoto sono giustificati solo in presenza di garanzie tecnologiche assolute, isolamento di rete (air-gapping) e protezioni avanzate.

sono giustificati solo in presenza di garanzie tecnologiche assolute, isolamento di rete (air-gapping) e protezioni avanzate. La Pubblica Amministrazione e i servizi essenziali non possono delegare la gestione a software connessi a reti commerciali standard senza garantire una ferrea sovranità digitale e l'indipendenza strategica.

La nuova sicurezza nazionale

Gli attacchi ai supermercati europei dimostrano che la sicurezza alimentare e la stabilità economica non dipendono più solo da fattori fisici, ma direttamente dalla robustezza delle nostre difese digitali.

Governare la tecnologia

La vera modernità non consiste nell'affidare ogni processo alle macchine o nel correre verso un'automazione superflua, ma nel saper governare i rischi tecnologici e proteggere le infrastrutture critiche prima che sia troppo tardi.