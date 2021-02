Quagliarella spauracchio della Fiorentina

ph Acf Fiorentina

L'attaccante (che è un ex) ha segnato sette gol nelle ultime sei sfide contro i viola in campionato

Sarà l'arbitro Maresca a dirigere Sampdoria - Fiorentina in programma domenica prossima 14 febbraio a Genova. Qualche curiosità su questa sfida,

Nelle ultime 10 sfide tra Sampdoria e Fiorentina in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno (3.5 gol di media a match): ben cinque pareggi nel periodo, tre successi blucerchiati contro i due viola.

Dopo due successi di fila in casa nel 2010 contro la Fiorentina, la Sampdoria ha ottenuto solo due vittorie nelle successive otto gare al Ferraris contro i viola in Serie A (3N, 3P). Otto delle ultime nove reti della Sampdoria in Serie A sono state realizzate da nuovi acquisti di questa stagione - dei precedenti 22 gol nel campionato in corso solo cinque portavano la firma di questi giocatori.

Cesare Prandelli (99) potrebbe diventare il primo allenatore a tagliare il traguardo delle 100 vittorie alla guida della Fiorentina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Fabio Quagliarella (che è un ex avendo militato in viola ai tempi della serie C2) ha segnato sette gol nelle ultime sei sfide contro la Fiorentina in campionato - inclusa la sua ultima tripletta nel torneo (gennaio 2018). In generale i viola sono una delle due vittime preferite dell’attaccante classe ‘83 in Serie A, insieme all’Atalanta (12 reti a entrambe).

La Sampdoria è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha la miglior media minuti/gol in Serie A: tre reti in soli 181 minuti giocati (un gol in media ogni 60’).