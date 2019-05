Lunedì 6 maggio a Confindustria Firenze

Unica tappa toscana del tour Italiano "Puzzle Marketing Tour", realizzato da Marco Belzani, Imprenditore e consulente Marketing Strategico, autore di Puzzle Marketing e fondatore di 4 società a 36 anni, e dal suo team, che si terrà in Via Valfonda 9 a Firenze, lunedì 6 Maggio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Il tema della serata è molto controverso infatti parte da una citazione dello stesso Belzani "La formazione è un lusso che l' imprenditore NON può permettersi" mettendosi quindi in contrapposizione all' attuale trend che vorrebbe vedere gli imprenditori come studiosi del marketing e che ha visto nascere una gran quantità di corsi sull' argomento negli ultimi anni.

L' approccio di Belzani invece vede il lavoro congiunto tra imprenditore come esperto del suo settore e il consulente esperto di marketing in un connubio di competenze che si contaminano a vicenda ma che non obbligano il titolare d' azienda a sobbarcarsi anni di studio e test.

Per l' occasione ogni interessato potrà seguire un webinar online gratuito di un' ora il cui argomento è "7 principi che bloccano l' imprenditore con il marketing" per avere un assaggio della filosofia di Marco Belzani prima di decidere se partecipare alla serata di Firenze.