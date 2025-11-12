Nuova pista aeroporto di Firenze: pubblicato il decreto di VIA

È stato emanato oggi l’atteso decreto del Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e della Cultura (MIC) che da l’approvazione ambientale al masterplan al 2035, con la nuova pista 11/29, a conclusione della lunga procedura ripetuta sul nuovo piano dello scalo dell’area fiorentina, avviata tra il 2022 e il 2023 con il Dibattito Pubblico, proseguita tra il 2023 e il 2024 con la fase preliminare di VAS e quindi dal 2024 con la procedura VIA-VAS integrata. In attesa di approfondirne i contenuti, riportiamo la nota di Toscana Aeroporti che saluta con soddifazione l’importante passaggio della procedura.

Toscana Aeroporti "accoglie con soddisfazione la pubblicazione del decreto VIA–VAS, atto propedeutico all’avvio della Conferenza dei Servizi per l’autorizzazione alla realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal dell’aeroporto di Firenze.

Secondo il parere della Commissione Via “le misure preventive, mitigative e compensative descritte dal Proponente sono complessivamente efficaci ed efficienti per adeguati contenimenti e riduzioni degli effetti generati dal Masterplan".

Il provvedimento testimonia il significativo lavoro svolto dalla Società, insieme a ENAC e con il supporto di tutte le istituzioni competenti, e rappresenta un passaggio fondamentale verso uno sviluppo armonico dello scalo e rispettoso dell’ambiente.

Confidiamo ora nel celere completamento dei successivi passaggi autorizzativi", conclude Toscana Aeroporti.

“Abbiamo appreso in queste ore della pubblicazione del decreto di VIA del nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo acquisito la documentazione e i nostri uffici la stanno approfondendo, anche se già da una prima ricognizione il decreto e i suoi allegati confermano nel merito tutte le criticità emerse nelle fasi precedenti e non superate poiché insuperabili. Come preannunciato, impugneremo il decreto di fronte alla giustizia amministrativa, chiamata ancora una volta a impedire la realizzazione di un’opera sbagliata e impattante sostituendosi alla politica, incapace di interpretare le richieste e le necessità del territorio. Nei prossimi giorni daremo mandato formale agli uffici di preparare il ricorso: sarà uno dei miei ultimi atti da sindaco, ma questa battaglia andrà avanti con l’impegno e la determinazione di tutta la Giunta che resterà in carica fino alle elezioni”.

Così il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi commenta la pubblicazione del decreto di VIA del nuovo aeroporto di Firenze.

Anche il Sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, interviene dopo la pubblicazione del decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) relativo al nuovo aeroporto di Firenze.

"La pubblicazione del decreto VIA segna un passaggio tanto atteso quanto preoccupante. Abbiamo immediatamente avviato l’analisi della documentazione, ma le prime verifiche confermano ciò che sosteniamo da tempo: si insiste su un progetto che presenta gravi criticità ambientali, idrauliche e territoriali, rimaste irrisolte perché non superabili." ha dichiarato il Sindaco.

"Questo decreto rappresenta l’ennesima forzatura calata dall’alto, che ignora la realtà di un’area fragile, già messa a dura prova da rischio idrogeologico, inquinamento e consumo di suolo. È inaccettabile che ancora una volta si antepongano interessi economici e logiche di potere alle esigenze di sicurezza, salute e vivibilità dei cittadini.

Il Comune di Campi Bisenzio non resterà a guardare - conclude il Sindaco - Come già annunciato, presenteremo ricorso al TAR per chiedere che la giustizia amministrativa ponga fine a questo progetto sbagliato e pericoloso. Difendere il nostro territorio non è un atto formale, ma un dovere morale e politico: lo faremo con determinazione, in tutte le sedi e con tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione.

È una battaglia che continueremo con fermezza, a tutela di Campi e di tutta la Piana.".

Di tutt'altro tenore le dichiarazioni che arrivano da Firenze: “Apprendiamo con soddisfazione - dice Sara Funaro sindaca del capoluogo - della pubblicazione del decreto Via, Valutazione Impatto Ambientale, relativo al progetto di nuova pista dell'aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze. Adesso Toscana Aeroporti insieme ad Enac potrà avviare gli atti propedeutici alla conferenza dei servizi e arrivare, così, ad iniziare, a grandi passi, i lavori dell’aeroporto”.“Adesso, avanti tutta.

Siamo sempre stati fiduciosi - continua la sindaca -: da una parte è necessario sviluppare l’aeroporto, per renderlo sempre più all’altezza della città di Firenze, e dall’altra dare una risposta ai tanti cittadini che da tanto tempo l’aspettano, soprattutto a coloro che vivono nelle zone di Brozzi, Quaracchi e Peretola, coinvolte dai sorvoli degli aerei in decollo e atterraggio. I sorvoli in questa zona diminuiranno in maniera drastica, restituendo così un pezzo di città alle fiorentine e ai fiorentini che la abitano”, conclude Funaro.

CENTRODESTRA ALL'ATTACCO - “Neanche 72 ore. Tanto è durata l’unità della maggioranza che sostiene il rieletto Presidente Giani. L’annuncio dell’emissione del decreto VIA da parte del ministero dell’Ambiente, atto propedeutico all'avvio della Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione alla realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal dell'aeroporto di Firenze per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze, è stato seguito pochi minuti dopo dall’annuncio del ricorso al Tar del sindaco di Sesto Falchi, tra gli artefici insieme al segretario PD Fossi (anch’egli notoriamente contrario alla nuova pista) della raffazzonata maggioranza che dovrebbe governare la Toscana nei prossimi cinque anni. E se non bastasse, a stretto giro è stata annunciata la netta contrarietà anche di AVS.

Vediamo adesso cosa farà Giani, se riuscirà a resistere alle pressioni anti-aeroporto interne alla sua coalizione rosso-verde-gialla-moderata. Noi salutiamo con grande favore la notizia, che riteniamo un altro mattoncino sulla strada del nuovo aeroporto che Firenze attende da tanto, troppo tempo”, concludono Jacopo Cellai - consigliere regionale della Toscana e Francesco Torselli - parlamentare europeo.