Scandicci, successo al tie break nei quarti di finale di Coppa Italia

ph Anatrini

La Savino Del Bene Volley sconfigge per 3-2 al Pala BigMat la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e si qualifica per la Final Four di Coppa Italia.

Nella sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia, Ognjenovic e compagne vincono un match davvero serrato, in cui le avversarie hanno rimontato due set di svantaggio e ribaltato l’inerzia dell'incontro in proprio favore, salvo arrendersi solo ai vantaggi del tie-break.

Se nel primo set le ragazze di coach Gaspari, dopo una fase centrale di parziale combattuta, sono state in grado di prendere il sopravvento con la propria opposta (25-19), nella seconda frazione le ospiti hanno combattuto sino alle fasi finali, cedendo il passo solo sul muro di Weitzel per 25-22.

Cambia invece l’andamento nel terzo set, con la Savino Del Bene Volley che prima vola a +5 (12-7), ma subisce in seguito la rimonta delle pesaresi, sospinte da Bici e dall’ottimo ingresso di Ungureanu, capaci di riaprire la contesa (20-25).

Il quarto set è ancora in favore delle ospiti (22-25), che alzano notevolmente il proprio ritmo nella fase muro-difesa e finalizzano al meglio in contrattacco con la propria opposta (9 punti nel set). Il tie-break è stato giocato invece sempre in equilibrio, con le due formazioni mai più distanti di due lunghezze e protratto fino ai vantaggi, conclusi in favore delle padrone di casa solo al photofinish per 18-16 sull’errore di Bici.

Grande protagonista della serata è stata la solita Ekaterina Antropova, autrice di 29 punti, spalleggiata da Skinner (16), Nwakalor (15 con 6 muri) e dall’MVP Franklin (9), subentrata solo nel quarto set e capace di svoltare il match.

Per le ospiti ottima prestazione del trio di palla alta con Bici che chiude da Top Scorer con 31 punti (50% in attacco), seguita da Omoruyi (20) e Ungureanu (11).

Nell’equilibrio della sfida, la Savino Del Bene Volley ha murato meglio (13-10) mentre il computo dei servizi vincenti risulta essere in parità (2-2). A livello statistico, sebbene Ognjenovic e compagne abbiano ricevuto con percentuali superiori (69%-59%), l’attacco ha registrato il 45% di positività per entrambe le compagini.

Con la vittoria di questa sera, la Savino Del Bene Volley si assicura dunque la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia, la seconda consecutiva, prevista all’Inalpi Arena di Torino i prossimi 24 e 25 gennaio 2026.

Dopo due giorni di riposo, le ragazze di coach Gaspari si prepareranno per scendere nuovamente in campo domenica 4 gennaio al Pala BigMat contro la Omag-MT San Giovanni in Marignano per la sfida della quinta giornata di ritorno.

La cronaca Nella sfida dei Quarti di Finale di Coppa Italia, la Savino Del Bene Volley schiera il sestetto composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Brenda Castillo. La squadra di coach Pistola scende in campo con Bartolucci in regia e Bici nel ruolo di opposta, in posto 4 la coppia Giovannini-Omoruyi mentre al centro Butigan e Candi. Il libero è De Bortoli.

1° Set Avvio perfetto per la Savino Del Bene Volley, subito a condurre per 5-1. L'errore di Omoruyi in lungolinea conferma il divario inziale tra le formazioni (10-6), ma è pronta la reazione delle ospiti trascinate da Bici (13-12). Dopo una fase centrale di set combattuta, sono Maja e compagne a mettere la freccia con Skinner e Antropova (22-17). Sul finale, è ancora l’opposta azzurra a mettere la firma (25-19).

2° Set Prosegue la marcia toscana anche nel secondo parziale, in vantaggio 9-6 dopo il muro della capitana. Nonostante la Savino Del Bene Volley riesca a mantenere il controllo grazie agli spunti di Nwakalor (12-9), le ragazze di coach Pistola impattano con Bici a quota 14. Cercano lo strappo definitivo le padrone di casa con Skinner (19-16), prolungando in seguito la propria striscia positiva dopo l’ace di Antropova (22-19). Il muro di Weitzel chiude la frazione (25-22).

3° Set Di marca biancoblù anche la prima fase del terzo set, con una Skinner implacabile in attacco e a muro (9-5). Il muro di Bosetti sigla il +5 (12-7), ma le avversarie riescono a ricucire e rimanere in scia grazie alle conclusioni di Omoruyi e Bici (16-15). L’attacco di Ungureanu regala il vantaggio alle sue (20-19), avanti in seguito anche di tre lunghezze (20-23). Il mani-out di Omoruyi chiude il parziale, riaprendo il match (20-25).

4° Set Riesce la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a mettere la freccia anche in avvio (4-7). L’ingresso di Franklin e Graziani prova a rilanciare le toscane (9-11) ma le ospiti, con coraggio e convinzione, allungano ancora trascinate da Ungureanu (10-15). La diagonale di Omoruyi vale il 14-18, ma la Savino Del Bene Volley rientra a -2 sempre con Franklin (17-19). L'ennesima conclusione di Bici regala il triplo vantaggio alle sue (18-21), aprendo di fatto il varco per il tie-break: il muro di Candi su Antropova rimanda la contesa al quinto set (22-25).

5° Set Confermate in campo Graziani e Franklin anche nel quinto parziale per la Savino Del Bene Volley, avanti in avvio con Nwakalor (6-3). Il primo tempo di Graziani manda le squadre al cambio campo (8-6) con le toscane avanti sempre di un break grazie al muro di Nwakalor (10-8). Il punto di Franklin conferma il +2 per il 12-10 ma si gioca punto a punto fino ai vantaggi: l’errore in attacco di Bici regala il 18-16 finale e la Final Four alle ragazze di coach Gaspari.

Coach Gaspari post-partita: “Noi siamo molto contenti perché, se lo dico prima della partita, mi viene detto che ripeto sempre le stesse cose, ma Vallefoglia veniva da un momento strepitoso: stanno bene fisicamente e lo si è visto. Noi invece eravamo alla fine di un percorso di tantissime gare e lo si è visto proprio nel corso della partita.Partiamo dal fatto che a Vallefoglia vanno fatti grandi complimenti, perché ha giocato una partita alla grande.

Noi abbiamo fatto due set e tre quarti in maniera impeccabile, poi un po’ per mancanze nostre tecniche, un po’ perché siamo calati fisicamente, loro non ci hanno più permesso di esprimere il nostro gioco.Sono molto orgoglioso delle ragazze perché, nella difficoltà, non hanno mai smesso di lottare per raggiungere l’obiettivo. Le ho guardate negli occhi e ci credevano, ci tenevano.Veniamo da un 2025 infinito e l’abbiamo culminato con sofferenza ma con tanta determinazione, perché portare a casa una partita del genere appare ai più molto scontato.

Io invece, nel campionato italiano, ho imparato a non dare per scontato niente, perché le sorprese, soprattutto nei quarti di finale di Coppa Italia, non sono mai mancate.Noi invece ci riproviamo dopo lo scorso anno e va bene così. Le ragazze si meritano un grandissimo applauso per questo 2025: chi c’era prima, chi c’è in questa stagione, perché abbiamo fatto tante belle cose e vogliamo crescere ancora. Dobbiamo ricordarci che, anche quando si è stanchi, e il calendario non ci aiuterà nei prossimi mesi, dobbiamo imparare a trovare soluzioni alternative.Questa sofferenza, secondo me, ce la porteremo dietro come spunto di miglioramento per una squadra che comunque viene da una serie di risultati incredibili.

Quindi brave le ragazze e adesso diamogli due giorni di riposo, perché se lo meritano.”

Savino Del Bene Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 3-2 (25-19,25-22,20-25,22-25,18-16)

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 9, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 8, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani 1, Nwakalor 15, Antropova 29, Weitzel 3. All.: Gaspari.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Bici 31, Feduzzi, Carletti 2, Giovannini 1, De Bortoli (L1), Candi 8, Bartolucci 2, Thokboum n.e., Butigan 8, Ungureanu 11, Stoyanova n.e., Omoruyi 20, Lazaro 1, Mitkova (L2). All: Pistola.

Arbitri: Verrascina - Cavalieri Durata: 2h 25' (24',26’,28’,33’,21’) Attacco Pt%: 45% - 45% Ricezione Pos% (Prf%): 69% (60%) - 59% (44%) Muri Vincenti: 13 - 10 Ace: 2 - 2 MVP: Franklin Spettatori: 1647