Biglietti per Fiorentina - Milan, iniziata la vendita

La Fiorentina dà tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita per la partita Fiorentina - Milan in programma domenica 11 gennaio (ore 15) allo stadio Franchi per la 20° giornata di Serie A Enilive 2025/26,
CALENDARIO DI VENDITA
FASE 1 – INVIOLA PREMIUM CARDDa ieri fino alle 14:59 del 05/01/2026, fase di vendita con necessaria InViola Premium Card (eccetto gli Under 14) ad esclusione dei settori di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.Residenti Regione Toscana e cittadini stranieri residenti all’estero:Possibilità di acquistare biglietti per settori locali (esclusa la Curva Ferrovia fino alle 14:59 del 09/01/2026) senza obbligo di tessera, solo presso FIORENTINA POINT.
Contatti: fiorentinapoint@acffiorentina.itFASE 2 – VENDITA GENERALE
Dalle ore 15:00 del 05/01/2026 fino alle ore 23:59 del 10/01/2026, fase di vendita con attive le tariffe PROMO GEN VIOLA (tariffa scontata per i possessori di InViola Premium Card) e INTERO (senza obbligo di tessera).
INTERO in Curva Ferrovia disponibile dalle 15:00 del 09/01/2026, solo presso FIORENTINA POINT ed esclusivamente per i residenti nella regione Toscana ed i cittadini stranieri residenti all’estero. FASE 3 – MATCHDAY
Dalle ore 00:00 del 11/01/2026 fino al termine della gara con attive le tariffe relative al Matchday.
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA
Vendita residenti Regione LombardiaLa vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lombardia è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva AC MILAN.
SETTORE OSPITI (CURVA ESTERNA CE1)
La partenza della vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti.