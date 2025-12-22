SCANDICCI (FIRENZE) - "Siamo pronti e carichi per una nuova avventura". Yuri Landini e il suo staff cercano una nuova panchina. Dopo l'addio alla Dinamo Florentia, avvenuto tre settimane fa, il mister con l'allenatore in seconda Lorenzo Falugiani e il preparatore dei portieri Luigi Amato guardano con fiducia a una nuova avventura.

Landini, 46 anni, dopo 4 anni con gli Juniores regionali dell'Audace Galluzzo, culminati nel campionato perso all'ultima giornata, ha avuto buone esperienze

Landini con Boschi e Amato ai tempi del Galluzzo

al San Giusto in Seconda categoria e poi alla neonata Scandicci Academy in Terza categoria.

In questa stagione, i quattro mesi alla Dinamo Florentia in Seconda categoria.

Adesso, dopo alcune settimane di stop, il gruppo tecnico ha tanta voglia di tornare a calcare da protagonista i campi sportivi della Toscana.