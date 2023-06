Promozione, Francesco Perini nuovo allenatore del Fiesole

Una panchina prestigiosa per Mister Francesco Perini. Dopo aver traghettato, nella stagione appena trascorsa, il Montalcino ai Play off, sfumati per la cosiddetta 'forbice', l'ex fortissimo attaccante è il nuovo tecnico del Fiesole.

La squadra biancoverde è neopromossa in Promozione dopo aver vinto il campionato superando in classifica Settignanese (poi a sua volta promossa tramite i play off) e Audace Galluzzo.

Una società rinnovata e ambiziosa, il Fiesole, con Vito Frija presidente, Gianluca Calderini vicepresidente e Francesco Martongelli (ex capitano e bandiera biancoverde) direttore sportivo. Una società che ha già detto di voler puntare entro 5 anni alla Serie D.

Al fianco di Francesco Perini, il suo staff tecnico composto dal mister in seconda Gianni Bonini e dal preparatore atletico Stefano Gherdovic.

Mister Perini, quali sensazioni prova in questo momento?

"Sono motivatissimo e orgoglioso di allenare la squadra della cittadina forse più bella attorno a Firenze, che tutto il mondo conosce, di una società storica e importante. Ringrazio la presidenza, la direzione tecnica e tutti i dirigenti per la possibilità che mi offrono. Ho una grande voglia di iniziare questa avventura".

Che squadra si immagina? Conosce qualcuno dei giocatori in rosa?

"La squadra la conosco un po' tutta, nella scorsa stagione ho seguito diverse partite del Fiesole. C'è un gruppo unito, coeso, come una famiglia, la base nella quale innestare 3, 4, massimo 5 giocatori che ci possano far fare il salto di qualità. Sono orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi, di questo gruppo".

L'ambiente del Fiesole è da sempre piuttosto "caldo", appassionato. Vuole lanciare un appello ai tifosi?

"Certo. La Promozione è un campionato difficile, abbiamo bisogno del supporto di tanti tifosi che possano aiutarci e darci una spinta importante. È un campionato con molti derby, noi abbiamo la fortuna di avere il dodicesimo uomo, che sono i nostri tifosi. Spero che queste persone che verranno allo stadio possano portarci tanti punti. Non vedo l'ora di vederli tutti allo stadio a settembre. Forza Fiesole".