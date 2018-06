Progetto accoglienza con stile: studenti Polimoda a Careggi

Borsa di studio di 15mila euro, finanziata dalla Servizi Italia Spa

Saranno premiati a Careggi con una borsa di studio gli studenti del Polimoda che hanno partecipato al progetto didattico “Hospitality with Style” per la realizzazione di divise del personale dedicato all’accoglienza e alle informazioni in ambiente ospedaliero. L’evento è in programma il 24 maggio alle 18 nell’area esterna al Centro servizi del Nuovo ingresso Careggi NIC in largo Brambilla a Firenze.

La borsa di studio di 15mila euro, finanziata dalla Servizi Italia Spa, è stata assegnata agli allievi che hanno scelto come tema dell’elaborato la realizzazione delle divise per il personale del Centro servizi dell’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi, giudicato sulla base di parametri quali funzionalità dei capi, vestibilità, innovazione stilistica e riconoscibilità.



La proposta vincitrice è stata presentata da un team composto dagli studenti Siria Giampietro del corso in Fashion Design e Gaia Avitabile, Marina Becherucci e Joelle Lorenzetti del corso in Fashion Technology, che insieme hanno sviluppato la proposta creativa in prototipi in tela e tessuto.



La struttura dedicata all’accoglienza nell’edificio di ingresso in uno fra i maggiori ospedali del centro Italia è stata scelta dagli studenti del Polimoda come oggetto di studio in considerazione delle dimensioni e delle varie funzioni. Fra le più rilevanti le attività di front office, informazioni, prenotazioni e consegna referti, per un flusso di utenza complessiva di oltre 2000 persone al girono, compresi i 20 punti accoglienza e accettazione dislocati nei vari padiglioni dell’area ospedaliera Careggi.