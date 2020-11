Prim.Olio: la XXII edizione della festa dell’olio extra vergine d’oliva sul web

L’emergenza sanitaria non ferma la manifestazione dedicata all’oro verde prodotto a Bagno a Ripoli. Ma al posto della tradizionale mostra mercato ai Ponti, quest’anno la rassegna si svolgerà online con tante iniziative lunghe un mese. Il 20 novembre taglio del nastro “virtuale” in videoconferenza con l’assessore regionale e vicepresidente Stefania Saccardi. E poi, ricette a Km zero, dirette streaming con le aziende agricole e l’immancabile concorso “Gocciola d’oro”

Prim.Olio non si ferma. L’emergenza sanitaria non stoppa la manifestazione dedicata all’olio extra vergine d’oliva prodotto a Bagno a Ripoli e non solo. Ma al posto della tradizionale mostra mercato ospitata al giardino “Campeggi” ai Ponti, quest’anno la rassegna si svolgerà sul web con tante iniziative online, in programma per un mese dal 20 novembre fino al 20 dicembre. Una vetrina a portata di clic per presentare le aziende agricole del territorio e i frutti del loro lavoro, tante ricette a Km zero che hanno l’olio “novo” come protagonista, dirette video con esperti e professionisti della degustazione e l’immancabile concorso “Gocciola d’oro”, che premierà i tre oli ripolesi ritenuti migliori.

Le iniziative saranno ospitate sul sito e sui canali social di Prim.Olio (Facebook: primoliobagnoaripoli; Instagram: oliobagnoaripoli) e rilanciate sui canali istituzionali del Comune. Venerdì 20 novembre alle 17.30 “taglio del nastro virtuale” in diretta streaming. Ad inaugurare la rassegna, l’iniziativa dal titolo “Prim.Olio 2020 – Oltre l’emergenza, scenari e prospettive dell’oro verde” con la presenza della vicepresidente della Regione Toscana e assessore all’Agricoltura Stefania Saccardi, del sindaco Francesco Casini e dell’assessore Francesca Cellini, di Filippo Legnaioli, vicepresidente CIA Toscana Centro, Simon Querci, responsabile di zona Firenze e Prato di Coldiretti, e Sergio Berziga, direttore dell’Unione Agricoltori di Firenze. Presente, infine, il presidente della Commissione speciale Agricoltura del Comune Riccardo Forconi. Sarà l’occasione per fare il punto sulle prospettive della filiera agricola e agroalimentare nel territorio ripolese, fiorentino e toscano, con particolare attenzione all’olivicoltura. Si svolgerà invece la prima settimana di dicembre, il concorso Gocciola d’Oro: gli esperti di olio extra vergine dell’Anapoo annunceranno in video-diretta la classifica degli oli giudicati più buoni, precedentemente analizzati e degustati. Gran finale con sorpresa il 20 dicembre, con un’iniziativa conclusiva per annunciare l’adesione ufficiale da parte del Comune di Bagno a Ripoli ad uno dei principali network dedicati all’olio extra-vergine d’oliva. Nel mezzo, tra una iniziativa in diretta e l’altra, ogni giorno sui social e sul sito di Prim.Olio, tanti aggiornamenti con le aziende agricole ripolesi, informazioni su dove trovare l’olio di qualità prodotto sulle colline fiorentine, i piatti presentati dai ristoranti e da Siaf, la società di refezione del Comune, video-interviste (ad assaggiatori ma anche a medici come il dottor Giacomo Trallori, gastroenterologo, e ad esperti come Sonia Donati). Spazio ai disegni dedicati all’olio realizzati dai bambini dell’IC Mattei (che ogni anno frangono le olive ospitate nelle scuole) e tanto altro.

“Non potremo ritrovarci al tradizionale quartier generale ai Ponti, tutti insieme come eravamo abituati – dice il sindaco Francesco Casini -. Ma nonostante il periodo complesso, Prim.Olio non si ferma e prosegue con la XXII edizione. Un segnale alle tante realtà del territorio, vere e proprie eccellenze riconosciute in tutto il mondo con il loro olio di qualità, che in questi mesi come tanti altri settori avvertono le ripercussioni della pandemia. Con l’impegno e la speranza di poterci ritrovare nel 2021 di nuovo tutti insieme, con una nuova edizione di Prim.Olio ancora più bella e rinnovata”.

“Prim.Olio quest’anno si trasferisce eccezionalmente sul web – dice l’assessora Francesca Cellini – ma non sarà per questo un appuntamento meno atteso e importante. Alcune decine di aziende agricole, tra produttori e frantoi, hanno già aderito. Ci mostreranno i frutti di questa particolare annata e del loro lavoro. Chi fosse interessato a partecipare è ancora in tempo. E ovviamente invitiamo tutti i cittadini ripolesi e non solo a seguire sui canali di Prim.Olio e del nostro Comune tutte le iniziative web, che ci faranno conoscere tanti segreti del nostro oro verde”.