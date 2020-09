Primavera, il calendario dei viola

Debutto contro il Bologna il 19 settembre

La Lega Calcio ha reso noto il calendario del Campionato Primavera 1 per la nuova stagione: per la Fiorentina debutto al Bozzi il 19 settembre contro il Bologna, alla terza giornata subito big match contro la Roma, il 21 novembre all'ottava contro l'Inter ed il 19 dicembre contro la Juventus. Al termine della stagione regolamentare ci saranno come di consueto Playoff e Play out: le prime sei classificate andranno direttamente alla Fase Finale prevista dal 22 al 30 Maggio 2021, mentre per quanto concerne Play Out si giocheranno il 24 e 29 Maggio 2021 tra la tredicesima e la quattordicesima classificata con le ultime due retrocesse direttamente al Primavera 2. La Coppa Italia inizierà il 23 settembre con il primo turno eliminatorio, il secondo turno in data 30, a seguire gli ottavi di finale verranno disputati il 16 dicembre (la Fiorentina partirà proprio dagli ottavi), i quarti il 13 gennaio, la semifinale d'andata il 3 febbraio, il ritorno in data 10 marzo, fino all'atto finale che si disputerà il 7 aprile 2021.