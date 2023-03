Presentazione del Fuori mostra di 'Reaching for the star'

Firenze – In collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi prosegue un nuovo appuntamento in biblioteca e in modalità online. Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 17.30 in occasione della mostra Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye, verrà presentato alla Biblioteca del Consiglio regionale il Fuori mostra a cura di Ludovica Sebregondi, per riflettere, secondo la prospettiva di 50 artisti provenienti da tutto il mondo, sul presente e il futuro dell'arte in rapporto alla società contemporanea.

In biblioteca sono già disponibili il catalogo della mostra e del Fuori mostra per la consultazione. Tra i luoghi che sarà possibile visitare durante la mostra: a Firenze la Collezione Roberto Casamonti e il Museo della Scienza e Tecnica; a Lucca la Collezione Nunzia e Vittorio Gaddi; alla Fattoria di Celle (Pistoia) la Collezione Gori; a Pistoia la Collezione del Novecento e la mostra “Altan, Cipputi e la Pimpa”.

EMPOLI

Anche la città di Empoli ospiterà la presentazione della mostra. Un evento promosso dalla biblioteca comunale Renato Fucini che si terrà venerdì 31 marzo 2023, alle 17 nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani. Le presentazioni sono a cura di Ludovica Sebregondi, curatrice Fondazione Palazzo Strozzi e Martino Margheri, progetti educativi e public program Fondazione Palazzo Strozzi.

Si tratta di un ciclo di presentazioni che si svolgeranno in cinque biblioteche comunali di Firenze e in sei biblioteche della Città Metropolitana di Firenze (Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Empoli, Lastra a Signa, San Casciano in Val di Pesa e Scandicci), organizzate per scoprire le opere più significative e gli artisti più influenti degli ultimi decenni presentati nell’ambito dell’esposizione. Nelle biblioteche sarà possibile consultare e prendere in prestito il catalogo della mostra.