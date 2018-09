Presentato il francobollo e l'annullo filatelico dei Bandierai degli Uffizi

Alla presenza dell'assessore al decentramento e biblioteche Massimo Fratini, dell'assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, del presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi, del direttore del Corteo storico della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli e del capitano dei Bandierai Antonio Marrone

Presso la sede delle Poste Italiane di Firenze, in via Pellicceria, è stato presentato il francobollo e l'annullo filatelico dedicato ai Bandierai degli Uffizi per celebrare i 45 anni della rifondazione del gruppo. Erano presenti l'assessore al decentramento e biblioteche Massimo Fratini, l'assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi, il direttore del Corteo storico della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli ed il capitano dei Bandierai Antonio Marrone. Si tratta del primo francobollo italiano dedicato ad un gruppo di sbandieratori e per ricordare questo primo giorno di emissione verrà organizzato un evento il prossimo 24 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.