Premio Via Francigena: la terza edizione del concorso letterario

Aperte le iscrizioni: “Intanto parto… racconti e parole in cammino”

Terza edizione del premio letterario Via Francigena, ‘Intanto parto… racconti e parole in cammino’, presentata stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. L’iniziativa, promossa da Betti Editrice in collaborazione con Associazione Europea delle Vie Francigene e Regione Toscana, si rivolge a racconti inediti di autori, esordienti e non, che sappiano raccontare il viaggio ed i cammini con un nuovo punto di vista. Non il classico diario di viaggio, ma un racconto che sappia snodarsi tra realtà e finzione, mettendo in luce qualcosa che va oltre il pellegrinaggio in senso stretto e abbraccia storie di persone e luoghi.

La via dei pellegrini come non ve l’hanno mai raccontata: si rinnova l’appuntamento con “Intanto parto… racconti e parole in cammino”, il premio letterario Via Francigena giunto alla terza edizione. Una narrazione che riesca andare oltre il classico ‘diario di viaggio’ e che sappia guidare il lettore tra il piano della realtà e dell’invenzione, attraverso un cammino che si snoda tra la realtà e al fantasia che riesca a coinvolge l’anima ed il pensiero, senza confini geografici o temporali. Se oggi la Via Francigena è sinonimo di viaggiare lentamente, alla scoperta di luoghi e tradizioni, il suo racconto va ben oltre l’idea del pellegrinaggio e si allarga all’esplorazione dei territori, della gente, della storia che si cela dietro le storie dei singoli individui. Quest’anno ci sarà un’unica sezione a cui potranno partecipare tutti gli autori o aspiranti tali indipendentemente dall’età. Per rafforzare il lavoro intrapreso con le scuole superiori, che hanno partecipato la scorsa edizione del premio in una sezione dedicata, è previsto un premio speciale da parte della giuria per un racconto scritto da un under 25. I testi che parteciperanno saranno selezionati da una giuria di giornalisti e scrittori. I 3 racconti vincitori saranno premiati in occasione di un evento pubblico. I 10 finalisti saranno pubblicati poi dalla Betti Editrice, che si occuperà della promozione su tutto il territorio nazionale.