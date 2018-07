Pratomagno: un progetto di paesaggio per la valorizzazione

Il 'progetto di paesaggio' è uno strumento urbanistico nuovo, previsto dalla legge regionale 65/2014 e dal Pit

Una firma che destina 100.000 euro ad un 'progetto di paesaggio' che ha l'obiettivo di valorizzare il Pratomagno. Il protocollo che sancisce il contributo è stato firmato questa mattina in Regione dall'assessore all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli e dai delegati dei Comuni di Loro Ciuffenna (capofila del progetto), dalle Unioni dei Comuni montani del Pratomagno e del Casentino e dai Comuni di Terranuova Bracciolini, Castelfranco – Pian di Sco', Castiglion Fibocchi, Reggello, Pelago, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano e Talla, in rappresentanza delle aree del Casentino e del Valdarno coinvolte.

"La Regione - ha spiegato l'assessore Ceccarelli - ha destinato questo contributo per favorire una pianificazione ed una programmazione unitaria d'area, che superi il limite dei comunali, e ci consenta di inserire questo progetto di paesaggio nel Piano paesaggistico regionale, così come fatto per il territorio delle Leopoldine. L'idea di un progetto di paesaggio per il Pratomagno è nata neppure un anno fa nell'ambito di un convegno che si è tenuto proprio a Loro Ciuffenna, è bello vedere come anche un'iniziativa di questo genere, quando nasce da una volontà comune e condivisa tra istituzioni, associazioni, imprese, possa svilupparsi e concretizzarsi i tempi rapidi".



Il 'progetto di paesaggio' è uno strumento urbanistico nuovo, previsto dalla legge regionale 65/2014 e dal Pit con valenza di Piano Paesaggistico, per pianificare lo sviluppo di determinate aree mettendo in risalto le proprie peculiarità paesaggistiche, storico culturali, rurali ed ambientali.

In particolare il 'progetto di paesaggio' per il Pratomagno servirà per promuovere azioni coordinate tra i Comuni interessati, indagare la percezione che le comunità hanno del proprio ambiente di vita, elaborare schede progettuali per la rivitalizzazione di risorse locali come la selvicoltura e la filiera del legno, le attività agricole e artigianali, l'allevamento, l'accoglienza diffusa.



Con il protocollo sottoscritto la Regione ed i Comuni firmatari si sono impegnati anche stabilire regole ed azioni comuni per salvaguardare il reticolo dei percorsi storici (in connessione con il progetto regionale dedicato ai "Cammini", con la pista ciclopedonale dell'Arno e con le ippovie), tutelare e rendere fruibili in maniera sostenibile le praterie di crinale, il sistema di terrazzamenti, le colture di castagni, peculiarità paesaggistiche del Pratomagno, fare un censimento dei beni storico-architettonici dei borghi e degli insediamenti montani, potenziare l'allevamento tradizionale, la produzione di energia pulita e il turiamo all'aria aperta, ma in maniera armonica e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale.



"Dobbiamo valorizzare la nostra montagna - ha detto il sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti- ed il Piano del paesaggio può finalmente dare al Pratomagno la prosepttiva di crescita economica e di sviluppo turistico che fino ad oggi la popolazione del Pratomagno non ha avuto. Loro Ciuffenna, come capofila, cercherà di portare avanti questo progetto al meglio. I temi da trattare saranno molti: la pratina del Pratomagno, i 'Cammini', le opportunità per fare impresa in maniera integrata con la tutela del paesaggio".



"Il Pratomagno è da sempre punto di incontro tra due vallate - ha detto il sindaco di talla e delegata per l'Unione dei Comuni del Casentino Eleonora Ducci - adesso lavoreremo per farne anche il punto di partenza di una progettualità importante, di filiera, che possa coinvolgere anche la Valtiberina, ma soprattutto che possa attrarre e incoraggiare investimenti da parte di imprenditori disposti a creare opportunità di sviluppo e di lavoro".



La giunta regionale toscana ha deciso di sostenere lo studio di fattibilità del 'progetto di paesaggio' del Pratomagno con una delibera approvata lo scorso 17 febbraio. Con lo stesso atto sono state destinate risorse anche ad altre due realtà toscane: il parco di Bilancino in Mugello e l'isola di Capraia.