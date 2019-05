Prato: scappano da casa, ritrovate al parco

Due bambine di 10 anni rintracciate dalla Municipale

Sono state ore difficile per due famiglie pratesi le cui bambine si erano allontanate da casa questa mattina. Le due bambine, di 10 anni, stavano giocando a casa della più grande quando hanno deciso di uscire eludendo il controllo della madre, presente nell'appartamento. La donna si è accorta dopo pochi minuti che le bambine non erano in casa, ha subito allertato l'altra madre ed insieme hanno dato l'allarme alla Polizia. La Questura di Prato, oltre a mettere in moto il proprio personale, ha diramato le informazioni, coordinando le ricerche. Fortunatamente, le bambine sono state rintracciate nella tarda mattinata da una pattuglia della Municipale, che aggirandosi in borghese per il Parco Prato ha potuto muoversi con discrezione fino all'identificazione certa delle bambine. All'arrivo degli agenti le due bambine si sono messe a piangere chiedendo di essere portate a casa, pentite del brutto scherzo fatto ai genitori che le hanno potute riabbracciare al Comando di Piazza Macelli, ringraziando gli agenti intervenuti. Anche in questo caso la collaborazione fra i vari organi di polizia operanti sul territorio pratese ha permesso di risolvere senza gravi conseguenze una vicenda che poteva avere contorni molto più gravi.