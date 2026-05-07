Prato: pugni ai sindacalisti in campagna elettorale

Oggi il sangue è tornato a macchiare l’asfalto del distretto industriale di Prato, squarciando il velo di ipocrisia che avvolge la città in piena campagna elettorale. Davanti ai cancelli della Stamperia Mix, la tensione per uno sciopero motivato dal mancato pagamento degli stipendi è degenerata in un atto di violenza. Il protagonista dell’aggressione non è un anonimo facinoroso, ma il datore di lavoro, che ha colpito con i pugni Arturo Gambassi, sindacalista del Sudd Cobas. L'episodio, avvenuto sotto gli occhi degli operai che rivendicavano il diritto elementare a essere pagati adeguatamente per il proprio lavoro, restituisce l'immagine di un distretto dove la globalizzazione del mercato convive con relazioni industriali di stampo feudale, dove la risposta alla richiesta di un salario è la forza bruta.

L’eco dei colpi sferrati davanti alla Stamperia Mix ha generato un’immediata sollevazione istituzionale e sindacale. Le reazioni, unanimi nella condanna mettono a nudo la fragilità democratica di un sistema produttivo che sembra scivolare fuori dal perimetro della legalità:

Daniele Gioffredi (Segretario Generale CGIL Pistoia-Prato) e Rossano Rossi (Segretario Generale CGIL Toscana): Hanno espresso una condanna durissima, affermando che la democrazia e il rispetto della Costituzione si misurano innanzitutto nei luoghi di lavoro. "La misura è colma", hanno dichiarato, ribadendo che non può esserci libertà se non vengono rispettati i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori "in carne ed ossa".

e Hanno espresso una condanna durissima, affermando che la democrazia e il rispetto della Costituzione si misurano innanzitutto nei luoghi di lavoro. Emiliano Fossi (Segretario PD Toscana): Ha definito l'accaduto un attacco intollerabile ai diritti e alla libertà sindacale. Secondo Fossi , l'uso dei pugni e delle intimidazioni per affrontare una vertenza salariale rappresenta un fatto gravissimo che richiede una risposta netta da parte di tutte le istituzioni.

Ha definito l'accaduto un attacco intollerabile ai diritti e alla libertà sindacale. Secondo , l'uso dei pugni e delle intimidazioni per affrontare una vertenza salariale rappresenta un fatto gravissimo che richiede una risposta netta da parte di tutte le istituzioni. Mia Diop (Vicepresidente) e Alberto Lenzi (Assessore al Lavoro): Hanno parlato di una "selvaggia aggressione", qualificandola come un atto ignobile che offende la dignità del lavoro e la convivenza civile. Hanno rivolto un appello accorato alle autorità affinché i responsabili siano identificati e perseguiti con la massima fermezza.

A pochi chilometri dai cancelli della Stamperia Mix, il dibattito della città politica cambia radicalmente. La lista civica "Biffoni Sindaco", a sostegno del candidato della coalizione di centrosinistra Matteo Biffoni, respira ad esempio un’aria di eccellenza, di leadership internazionale e di "qualità urbana". Almeno a giudicare dal tenore della propaganda elettorale diffusa in questi giorni.

L'architetta Costanza Tassi, candidata al Consiglio comunale, propone una rigenerazione basata sul progetto "100 Spazi per Prato". L'obiettivo è ambizioso: trasformare i "non luoghi" in spazi sicuri e belli per lanciare la candidatura di Prato a "Capitale della Cultura Italiana", seguendo l'esempio di successo di Parma e Matera per attrarre investimenti e turismo.

Sulla stessa linea, l'imprenditore Marco Burani sposta l'asse sulla creazione di un hub di formazione per l'imprenditoria femminile. Il riferimento è esplicito alle eccellenze nazionali: Burani cita l'esempio di Torino e della mostra "Made in Italy Impresa al Femminile" come modello di visibilità e dialogo con il governo centrale per rafforzare l'immagine della città.

In questa campagna elettorale c'è però un grande assente. Da un lato, il sipario dorato della politica ci mostra una città che discute di "micro-interventi puntuali", "estetica degli slarghi" e proiezioni verso l’Europa. Dall'altro, dietro quel sipario, i lavoratori del distretto tessile continuano a essere picchiati perché chiedono il salario.

Colpisce il silenzio nei programmi elettorali sul tema delle garanzie sindacali e della sicurezza fisica dei lavoratori. Mentre si invoca la "qualità dello spazio comune" e la sicurezza urbana legata al decoro, si ignora invece la sicurezza democratica di chi manifesta nei capannoni della periferia. Il concetto di "qualità urbana" appare vuoto se limitato a una fioriera o a una pensilina, mentre a pochi metri di distanza si consuma una violenza pre-democratica. La leadership nazionale ed europea auspicata da si scontra con una realtà industriale che, per metodi e tutele, sembra appartenere a un altro secolo. La politica della rigenerazione sembra preferire l'estetica dei luoghi alla carne ed ossa di chi quei luoghi li abita e li fa produrre.

La solidarietà formale delle istituzioni è un atto dovuto, ma non più sufficiente. Se, come ricordato dai vertici della CGIL, la democrazia si misura nei luoghi di lavoro, allora Prato sta fallendo il suo esame più importante. Non si può costruire una "Capitale della Cultura" sulle macerie dei diritti fondamentali.

La rigenerazione urbana e il turismo sono sogni importanti, ma rischiano di trasformarsi in una maschera grottesca se la città non riesce a garantire l’incolumità di un sindacalista come Arturo Gambassi, o il pagamento regolare di uno stipendio. Resta una domanda che la politica locale non può più eludere: può una città definirsi davvero "colta" e "internazionale" se il suo motore economico continua a girare grazie a un sistema che accetta il pugno come strumento di gestione del personale? La vera cultura di Prato non si vedrà dai nuovi parchi, ma dalla capacità di riportare la Costituzione dentro ogni singolo cancello di fabbrica.