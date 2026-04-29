Arezzo: torna la fiera antiquaria con un’edizione speciale

Edizione speciale della fiera antiquaria per il mese di Maggio, il cui tradizionale weekend della manifestazione è preceduto dalla festività di venerdì 1 maggio. Per gli operatori titolari di posteggio fisso in concessione nelle strade: (p.zza della Libertà; via dell'Orto; p.zza Madonna del Conforto; via dei Pileati; via di Seteria; via Vasari; logge Vasari, corso Italia nel tratto compreso tra via Vasari e via Seteria; via Ricasoli, Piazza Grande), è previsto l’ingresso anticipato all'interno della zona fieristica, a partire dalle ore 17.00 di giovedì 30 aprile 2026.

In p.zza Sant’Agostino ci sarà ad attendervi il “Mercatino dei non professionisti” con le loro opere fatte a mano.

Nel fine settimana del primo maggio e della Fiera Antiquaria la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, organizza una visita speciale per ragazzi e famiglie in occasione della mostra La Cartamoneta in Italia. Dalle origini all’euro attraverso le banconote della Collezione Intesa Sanpaolo, curata da Franca Maria Vanni.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio alle 16 si svolgerà l’originale Caccia al tesoro tra le banconote della storia, un gioco coinvolgente per grandi e piccoli. Tra indizi, enigmi e dettagli nascosti bambini e ragazzi saranno guidati, in modo dinamico e attivo, alla scoperta dei segreti della cartamoneta italiana e delle importanti banconote esposte.

In omaggio i giovani partecipanti riceveranno un invito per programmare una visita gratuita alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi insieme alla propria classe, scegliendo tra le numerose proposte dell’offerta didattica del 2026.

La Casa Museo Ivan Bruschi sarà aperta regolarmente venerdì primo maggio e propone l’ingresso gratuito il 3 maggio, come ogni prima domenica del mese.

Per informazioni e prenotazioni si consiglia di: seguire le pagine social della Casa Museo Ivan Bruschi, contattare lo 0575354126 o scrivere a info@fondazioneivanbruschi.it.