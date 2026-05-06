Spese veterinarie in Toscana, verso una nuova legge regionale

La consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Diletta Fallani, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta sulla situazione dei contributi per le spese veterinarie in Toscana, con l’obiettivo di fare chiarezza sullo stato di attuazione delle misure previste dalla normativa regionale e sulle risorse effettivamente destinate al sostegno dei cittadini.

“È necessario capire quali interventi siano stati realmente messi in campo e con quali risorse – dichiara Fallani – perché il diritto alla cura degli animali è anche una questione sociale. Troppe famiglie oggi faticano a sostenere le spese veterinarie”.

L’interrogazione punta inoltre a verificare il funzionamento della Commissione regionale per la tutela degli animali e il suo ruolo nel promuovere politiche più efficaci su questo fronte.

“La Toscana deve fare un salto di qualità – prosegue Fallani –. Il benessere animale non può restare solo un principio, ma deve tradursi in politiche concrete e accessibili”.

In questo quadro, la consigliera annuncia che è già al lavoro per una proposta di riforma complessiva della normativa regionale sul benessere animale, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela, ampliare i sostegni economici e costruire un sistema più equo e strutturato.

“Serve una nuova legge – conclude Fallani – che metta maggiormente al centro il benessere animale e il supporto alle persone che se ne prendono cura, superando le attuali frammentazioni e costruendo un modello più giusto e inclusivo”.