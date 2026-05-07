Il paradosso del patrimonio sanitario dismesso

Siamo a maggio del 2026 e il panorama urbano fiorentino offre uno spettacolo desolante. Da un lato, l'ostinazione nel perseguire nuove volumetrie impattanti, come i discussi "grattacieli" per l'Assessorato alla Sanità nell'area di Novoli; dall'altro, l'agonia di complessi monumentali di inestimabile valore che restano prigionieri di una paralisi burocratica. Il paradosso è sistemico: si progetta il nuovo cemento mentre si lasciano marcire le "macerie antiche", ignorando che il riuso adattivo non è solo un dovere etico di tutela del suolo, ma l'unica strada per una rigenerazione che non sia mero "greenwashing".

Il complesso di San Salvi rimane l'emblema di quella che le opposizioni definiscono "trent'anni di vergogna". Nonostante i roboanti annunci della vigilia, l'analisi di 51 atti pubblici condotta da Sinistra Progetto Comune restituisce una realtà fisica immobile. Sebbene il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica sia stato approvato nell'ottobre 2024, la situazione dei padiglioni 33-34-35-37 (destinatari dei fondi FESR) alla data odierna di maggio 2026 è allarmante:

Progettazione strutturale: Ancora in fase di definizione.

Ancora in fase di definizione. Gara impianti tecnologici: Risulta tuttora in valutazione.

Risulta tuttora in valutazione. Indagini geologiche esterne: Avviate con un ritardo inspiegabile solo ad aprile 2026.

Avviate con un ritardo inspiegabile solo ad aprile 2026. Cantieri di rigenerazione: Nonostante le promesse per il biennio 2025-2026, nessun cantiere è stato effettivamente aperto.

In termini di analisi delle politiche pubbliche, incombe la mannaia della regola europea N+2. Per non perdere i 10 milioni di euro del FESR 2021-2027, i contratti d'appalto devono essere firmati entro la fine del 2026. Il rischio di un "disimpegno automatico" delle risorse è concreto: un fallimento finanziario che graverebbe interamente sulla collettività.

I consiglieri Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri denunciano un vuoto operativo che dura da decenni, mentre l'Assessore al Patrimonio Dario Danti respinge le accuse, parlando di un iter "sotto controllo" e rispettoso dei tempi tecnici imposti dal nuovo Codice degli Appalti. Tuttavia, i comitati "San Salvi chi può" e "Salviamo San Salvi" ribadiscono che, tra autorizzazioni e rimpalli, il tempo è scaduto.

La prova della gestione fallimentare è il caso del Centro Diurno "Le Civette" (via San Salvi 12). Nel giugno 2025, la struttura è stata chiusa "in anticipo" per far posto a lavori che, a distanza di un anno, non sono mai iniziati. Il risultato? 15 famiglie di anziani non autosufficienti hanno perso un servizio di prossimità essenziale basato su una promessa di cantiere rivelatasi un miraggio.

A pochi metri, l'odissea della palestra di via San Salvi conferma il trend: un cantiere aperto da cinque anni, passato attraverso varianti e almeno quattro proroghe documentate, l'ultima delle quali nel febbraio 2026. Un'incapacità cronica di restituire spazi pubblici che stride con la velocità con cui si autorizzano nuove colate di cemento altrove.

Spostandosi a Pratolino, il Sanatorio Guido Banti rappresenta il delitto perfetto contro il patrimonio sanitario e ambientale. Costruito negli anni Trenta, l'ospedale "appollaiato col suo luminoso candore" sulle colline è oggi un guscio vuoto che nessuno vuole comprare, nonostante cinque aste deserte.

Caratteristica Dettaglio Tecnico e Storico Superficie / Volumetria 12.000 mq / 58.000 mc Patrimonio Verde 5 ettari di bosco terapeutico di conifere Valore Architettonico Relazione Paolucci (2006): "Abbondanza di balconi, finestre e verande elioterapiche" Vincolo Etico-Giuridico Donazione Demidoff (1935): Uso delle acque di Bivigliano e dell'Acquedotto Mediceo Base d'asta attuale Poco più di 2 milioni di euro (prezzo di una villa di lusso)

Il fallimento della vendita è la dimostrazione che il mercato non può salvare ciò che la politica ha abbandonato. Il comitato Idra richiama l'attenzione sul valore simbolico dell'Acquedotto Mediceo che serve la struttura: vendere il Banti significherebbe svendere non solo un edificio, ma un pezzo di storia idraulica e sanitaria della Toscana.

Mentre si rischiano 10 milioni di euro a San Salvi per incapacità attuativa, la Regione Toscana ipotizza la costruzione di nuovi, "orribili" grattacieli a Novoli per l'Assessorato alla Sanità. La Fondazione Bioarchitettura ha lanciato una sfida: perché non recuperare l'ex sede S.I.P. (Telecom) in viale Guidoni? Progettato da Giovanni Michelucci e ultimato nel maggio 1998, l'edificio è un gioiello di architettura contemporanea attualmente dismesso:

9 piani fuori terra, 3 interrati.

Parcheggio interno da 400 posti e auditorium da 480 posti.

Investimento stimato per il recupero: Circa 2 milioni di euro (una frazione rispetto al costo di nuove torri).

Scegliere l'ex S.I.P. significherebbe "due piccioni con una fava": salvare un'opera d'autore dal degrado e risparmiare suolo vergine a Novoli, applicando quei principi di efficienza economica che sembrano mancare nella gestione di San Salvi.

Perché l'amministrazione preferisce il nuovo al recupero? L'analisi dei fatti suggerisce una tendenza alla privatizzazione e alla mono-funzionalità. Il caso San Salvi è emblematico: mentre si parla di "rigenerazione verde" con i fondi FESR, il Piano Operativo vigente dal giugno 2025 ha approvato l'apertura di un corridoio veicolare interno (da via del Mezzetta a via Andrea del Sarto).

È un paradosso politico insanabile: si usano fondi europei per l'ambiente mentre si trasforma il cuore di un parco storico in un'arteria di traffico. Questa visione, denunciata dai comitati, riduce il patrimonio sanitario a mera metratura, ignorando la vocazione sociale degli spazi.

Il patrimonio sanitario dismesso non è un peso di cui liberarsi, ma la chiave per una città più giusta. Al termine di questa indagine, restano tre domande urgenti per la Giunta:

Esiste una data target certa per la firma dei contratti Op 1A e Op 1B prima del disastro finanziario dei fondi FESR? Perché i servizi sociali come il Centro "Le Civette" sono stati tagliati con un anno di anticipo su cantieri mai partiti? Perché si osteggia il recupero dell'edificio Michelucci a Novoli preferendo nuove cubature?

San Salvi, il Banti e l'ex sede SIP sono risorse immobilari. Ignorarlo significherebbe condannare Firenze a un futuro di cemento nuovo su macerie di una memoria tradita.