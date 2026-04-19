​Prato al voto: la squadra di Matteo Biffoni

Le strade di Prato, verso il voto del 24 e 25 maggio, non respirano la solita aria da campagna elettorale. C'è una tensione diversa, quella di una città che deve scrollarsi di dosso il peso di una complessa fase commissariale per tornare a correre. La coalizione che sostiene Matteo Biffoni si presenta con una struttura che merita un’analisi profonda, capace di andare oltre i manifesti per scovare le dinamiche amministrative che definiranno la Prato di domani.

La lista "Biffoni Sindaco" non si limita a un appello al mondo delle professioni, ma costruisce un ecosistema. Con un equilibrio di genere (15 donne e 17 uomini), la squadra mette insieme pezzi di città che raramente dialogano tra loro. Non è solo una questione di numeri, ma di radicamento territoriale. Accanto a volti noti del "palazzo" come gli ex assessori Giacomo Sbolgi e Luca Vannucci, troviamo figure che vivono il battito quotidiano della città: dal metalmeccanico Roberto Porcu all'insegnante di pilates Rebecca Madou.

La presenza di Demos, rappresentata dall'ex consigliera Sandra Mugnaioni, suggerisce la volontà di allargare il perimetro verso il cattolicesimo sociale, cercando di intercettare quel "sentimento di fiducia" che è la vera moneta di scambio di queste elezioni.

L'aspetto forse più sorprendente della componente socialista (PSI) è la declinazione della sicurezza attraverso la densità sociale. Per i candidati Andrea Risaliti e Rita Vargiu, la lotta al degrado non passa solo da "muri e cancelli", ma dalla riappropriazione degli spazi pubblici attraverso lo sport e la cultura.

È una mossa strategica: chiedere spazi certi per l'Azzurra Nuoto o lo Skating Prato, o sostenere la gestione del playground del Serraglio affidata ad Almanacco Eventi, significa trasformare zone "calde" in presidi di socialità. La proposta socialista è un mix di hard e soft policy: da un lato il rilancio della movida come deterrente naturale alla microcriminalità, dall'altro la richiesta concreta di nuove assunzioni nella Polizia Municipale per un controllo capillare delle zone critiche.

Il Partito Democratico guidato da Christian Di Sanzo gioca una fiche sul ricambio generazionale. La presenza di una quota significativa di under 35, con la ventitreenne Arjana Salimusaj a fare da apripista, non è un maquillage estetico, ma una scommessa sulla capacità di stare nei paesi e nelle frazioni con linguaggi nuovi.

Il contrappunto a questa energia è rappresentato da figure come Gabriele Alberti (48 anni). La sua esperienza come esperto di soccorso sanitario alla Misericordia e il suo impegno nel sociale — con un focus specifico sull'affido, sulle adozioni e sul sostegno al Centro per le famiglie Ohana — offrono una chiave di lettura: la politica come cura di una città che deve "ripartire" dopo le ferite del commissariamento. È l'idea di una "presenza capillare" che preferisce la risoluzione dei problemi del quotidiano agli slogan urlati.

Se c'è un tema che tocca il nervo scoperto dei pratesi, è la viabilità. La coalizione propone soluzioni che, pur sembrando micro-interventi, mirano a un impatto macroscopico sulla qualità della vita. L'attenzione si sposta su nodi nevralgici spesso dimenticati dalla grande pianificazione ma cruciali per il traffico cittadino: l'incrocio tra le Scuole Guasti, S. Niccolò e il Cicognini, o la cronica congestione di via del Purgatorio e della zona del Parco Prato.

La proposta è una sfida alla routine delle famiglie: la diversificazione degli orari scolastici e la conseguente rimodulazione del trasporto pubblico. È un approccio creativo che richiede coraggio amministrativo per scardinare abitudini consolidate in orari di punta ormai invivibili.

Il cuore industriale di Prato, i Macrolotti, sta affrontando una crisi di decoro legata all'abbandono degli scarti tessili che rischia di compromettere l'immagine del distretto. La risposta della coalizione non è solo repressiva, ma propositiva.

La sorpresa sta nella "creatività amministrativa": l'idea di organizzare una Fiera dell'Industria Tessile a "costo zero". L'intuizione è quella di non cercare nuovi spazi o cattedrali nel deserto, ma di sfruttare i luoghi dell'identità cittadina: l'Istituto Buzzi e il Museo del Tessuto. È un modo per riconnettere la produzione tessile con la formazione e la storia, trasformando il problema del decoro in un'opportunità di orgoglio produttivo.

Quello che emerge dall'analisi di queste liste è il tentativo di costruire una sintesi tra l'esperienza di chi conosce la macchina burocratica e l'energia di chi vive il territorio, dal sociale all'impresa. La vera sfida per gli elettori il 24 e 25 maggio non sarà solo scegliere un nome, ma decidere quale modello di città premiare: una città che si protegge chiudendosi o una città che trova la sua sicurezza nel dinamismo, nello sport e in una logistica finalmente umana. Prato è di fronte a un bivio identitario: la risposta è nelle mani di chi saprà leggere tra le righe di questi programmi.