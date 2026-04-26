Amministrative a Prato, Fossi (Pd): 'Uniti per Matteo Biffoni'

“Inizia oggi un mese decisivo per il futuro di Prato. Siamo al fianco di Matteo Biffoni con convinzione e forza: la sua esperienza e la sua visione sono la garanzia di cui la città ha ancora bisogno”. Così Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, rilancia il sostegno al candidato del centrosinistra.

“A Matteo e a tutta la coalizione, che si presenta unita e compatta, va il mio più sincero augurio di buon lavoro per questa campagna elettorale. Il Partito democratico sostiene fortemente Matteo e questo progetto di città: siamo pronti a confrontarci strada per strada, quartiere per quartiere. Siamo uniti e determinati: andiamo a vincere questa sfida elettorale per il bene di Prato” conclude Fossi.

Potenziamento dell'organico della polizia municipale, presidi fissi nelle zone 'calde' del territorio, favorire lo sviluppo di una sana movida e delle attività economiche. Sono le proposte dei candidati al consiglio comunale di Prato in quota Partito Socialista, Andrea Risaliti e Rita Vargiu, inseriti nella lista civica Biffoni Sindaco. I due esponenti del Psi, dopo essersi soffermati sul rilancio del tessile, sul sostegno all'economia territoriale e al mondo sportivo e associazionistico, adesso presentano un ulteriore punto programmatico: la sicurezza.

“Dobbiamo necessariamente rispondere al senso di insicurezza presente nella cittadinanza – dicono -. E siamo convinti che laddove la città viva, ci sia meno spazio per la microcriminalità. Per questo motivo vorremmo favorire lo sviluppo della movida e delle attività economiche. Siamo infatti fermamente convinti che una sana movida sia un ottimo deterrente contro degrado, delinquenza e microcriminalità”.Di pari passo secondo gli esponenti del Psi è necessario mettere mano all'organico della polizia municipale.

“Il nostro splendido Corpo ha bisogno di assunzioni – aggiungono Risaliti e Vargiu -. Gli agenti inoltre devono essere utilizzati a presidio delle zone 'calde' del territorio con pattugliamenti o presidi fissi ove necessario. E' innegabile, infatti, che la presenza della polizia municipale infonda sicurezza nei cittadini, senza dare al contempo un senso di militarizzazione. Una presenza capace di dissuadere la microcriminalità e di fare sentire più tranquilla la cittadinanza nel vivere il territorio”.Intanto proseguono gli appuntamenti elettorali promossi dal Partito Socialista di Prato.

Uno dei prossimi eventi è quello di martedì 12 maggio quando presso la sede di via Verdi, in pieno centro storico, ci sarà una cena elettorale. All'evento saranno presenti il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Matteo Biffoni e Riccardo Nencini, presidente del consiglio nazionale del Partito Socialista Italiano. Un momento per parlare di programma elettorale e futuro della città.