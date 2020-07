Prato, l'inaugurazione di Officina Jungle

Tutti gli eventi in calendario sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Oggi venerdì 17 luglio si inaugura Officina Jungle , la rassegna di eventi pensata dall’ufficio Cultura che vede la partecipazione di numerose realtà culturali cittadine sul palco esterno degli ex-Macelli, trasformati per l’occasione, in una vera e propria giungla. Oltre agli spettacoli teatrali (tra 19 luglio e 7 agosto nel corridoio centrale), a rendere più frizzante l’estate sarà la programmazione della zona bar, la cui gestione è stata assegnata tramite bando pubblico a Beer On the Road, in collaborazione con Capanno Black Out e Studio Corte 17 che ha curato l’allestimento dell’area bar. Oltre ad attività ed eventi, Officina giovani ospiterà anche la pizzeria “Antiche volte” e il Fitz Jin Bar .

La giungla di Officina, tra rampicanti e piante, è invece l’anteprima del progetto Prato Urban Jungle, che Valerio Barberis, assessore all'urbanistica e ambiente del Comune di Prato, illustrerà proprio venerdì 17 alle ore 19.30 con Officina Jungle for Prato Urban Jungle. Il progetto, nato nell’ambito del nuovo Piano Operativo del Comune, prevede di ri-naturalizzare alcuni quartieri della città in modo sostenibile e socialmente inclusivo attraverso lo sviluppo di giungle urbane progettate da Stefano Mancuso e Stefano Boeri.

Oggi e domani sabato 18 luglio si terrà anche un’edizione speciale pomeridiana e serale di WOM – Wonderful Market il mercatino tra vintage, artigianato, slow fashion e green.

Si tratta di una speciale e nuova attesissima opportunità per tornare a godere di spettacoli e concerti, nel completo rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Calendario spettacoli

domenica 19 luglio - Principia il culturale a cura di Spazio Teatrale All’incontro e Pratosfera

lunedì 20 luglio - Rio Boom Boom di Ugo Sanchez Jr.

mercoledì 22 luglio - Gli Ultimi saranno Ultimi di Massimiliano Bruno con Gaia Nanni

giovedì 23 luglio - It’s just a game spettacolo prodotto da Teatro Metropopolare

venerdì 24 luglio - Novecento reading di e con Ciro Masella

lunedì 27 luglio - WoooW di Ugo Sanchez Jr.ù

martedì 28 luglio - Controdiva spettacolo a cura del Teatro la Baracca

mercoledì 29 luglio - La chiave dell’ascensore piece teatrale della Compagnia Pratesi

giovedì 30 luglio - Hortus Conclusus performance di danza e video a cura di Ran Network

venerdì 31 luglio - Doctor Faustus a cura di The brads company

lunedì 3 agosto - Parole, parole d'amore spettacolo in musica a cura di Cristina Fondi e Gabriele Tozzi

martedì 4 agosto - Modigliani oltre il velo a cura di Marco Bartolini

mercoledì 5 agosto - Il carnevale degli animali a cura di Terzostudio

giovedì 6 agosto - Riguardo A. a cura di Maria Caterina Frani

venerdì 7 agosto - Cosa sono le nuvole - Omaggio a Domenico Modugno a cura di Accademia degli alterati

Tutti gli eventi in calendario sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Orario di inizio spettacoli ore 21.00

