Prato: in Lazzerini il terzo incontro di educazione digitale

Sabato 17 ottobre alle ore 10

Sabato 17 ottobre alle ore 10, in sala conferenze della biblioteca Lazzerini si terrà il terzo incontro sul tema dell’ educazione digitale e degli aspetti psicologici nell’uso di internet. Gli incontri sono organizzati da S.E.D - Servizi per l’educazione digitale - in collaborazione con gli assessorati alla cultura, istruzione pubblica, innovazione e agenda digitale.

Adolescenza e social: nuovi modi di comunicare e nuove relazioni è il titolo di questo nuovo appuntamento che sarà condotto da Francesco Pagnini, psicologo clinico e di comunità, della cooperativa SED.

Internet non è più solo una questione tecnologica ma un fenomeno sociale e culturale: per la prima volta nella storia le relazioni umane sono mediate da una macchina. Ma allora come sono cambiate le modalità di stare insieme?

Nell’intervento di sabato verrà affrontato il rapporto che gli adolescenti hanno con la rete e tra loro e il mondo, come sono cambiati i modi di comunicare e di stare insieme partendo dall’analisi dello strumento internet fino ad arrivare alle conseguenze sul comportamento e sulle relazioni.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti distanziati.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: eventilazzerini@comune.prato.it

L’evento potrà essere seguito anche in streaming sul canale Youtube della biblioteca Lazzerini.