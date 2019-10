Prato: "Francesco e il sultano" a cura della Libreria Emmaus

Francesco e il sultano in S. Croce

Mercoledì 16 ottobre alla Biblioteca Lazzerini Fra Fortunato Iozzelli

Dopo la conferenza del professore Franco Cardini dello scorso 25 settembre, proseguono in sala conferenze della Lazzerini gli appuntamenti del ciclo d'incontri sul dialogo cristiano-musulmano Francesco d'Assisi e il sultano curati dalla Libreria Emmaus di Prato in collaborazione con l’assessorato alla cittadinanza del Comune e la biblioteca Lazzerini. Un ciclo di incontri per scoprire, attraverso approcci storici, politici e teologici, aspetti inesplorati eppure affascinanti di una relazione islamo-cristiana millenaria.

Il secondo incontro, che si terrà mercoledì 16 ottobre alle ore 18 vede protagonista Fra Fortunato Iozzelli che parlerà degli studi di Padre Giulio Basetti Sani sui rapporti tra Francesco e l'Islam.

Docente di storia della Chiesa antica e medievale della Pontificia Università Antonianum di Roma, dottorato in storia della Chiesa alla Gregoriana, ex-direttore della rivista "Studi Francescani", Fra Iozzelli è uno dei più noti esperti italiani della figura del Poverello.

Il programma completo è consultabile anche on line su www.sistemabibliotecario.prato.it

Info:

lazzerini@comune.prato.it

tel. 0574 1837828-7800