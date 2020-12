Pranzo delle Feste a domicilio per i malati oncologici soli e fragili

Iniziativa di solidarietà organizzata da Associazione Tumori Toscana e Ristoratori Toscana

Dallo scoppio della pandemia l’Associazione Tumori Toscana ha registrato un aumento dei pazienti curati a domicilio che, a causa delle restrizioni anticovid, si trovano a vivere una condizione di solitudine o di difficoltà economica.

Per tutti loro le festività saranno un momento molto pesante, da qui l’idea di organizzare insieme ai Ristoratori Toscana un’iniziativa solidale per far recapitare il Pranzo delle Feste a casa di tutti quei malati che si trovano in una situazione di particolare disagio. Grazie a questa collaborazione il 25 dicembre sulle tavole di oltre 220 famiglie di Firenze, Prato, Pistoia, Grosseto verrà portato un classico menù natalizio dall’antipasto al dolce.

“I malati oncologici stanno combattendo una doppia battaglia, contro il tumore e contro il virus – ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente ATT - Per molti di loro all’emergenza sanitaria si aggiunge anche l’emergenza sociale ed economica e durante le festività hanno ancora più bisogno di non sentirsi soli. Insieme al pranzo distribuiremo anche, e soprattutto, un abbraccio e un sorriso con la speranza di regalare un a chi ne ha necessità il conforto dell’essere vicini, di sentirsi parte di una grande famiglia”.

Pasquale Naccari, Presidente dei Ristoratori Toscana ha dichiarato: “Stiamo attraversando un momento molto difficile, ma chi ha problemi di salute è ancora più fragile. Nel giorno di Natale tanti si ritroveranno soli, senza poter stare vicini ai propri cari e alla propria famiglia. Con questa iniziativa vogliamo dare ai malati oncologici un segnale di solidarietà, vicinanza e unione, perché solo stando uniti possiamo superare questo particolare momento. Lo facciamo con il cuore in mano sperando di poter essere utili e ci auguriamo che questa sia solo la prima di tante iniziative di solidarietà che faremo in collaborazione con l’ATT”.

Chi volesse dare il proprio contributo per garantire cure domiciliari di qualità ai malati di tumore e alle famiglie, può farlo andando sul sito www.associazionetumoritoscana.it