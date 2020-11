Pranzo della domenica: stamani la consegna

Oggi a Firenze il progetto di Take Care Your Doc

La consegna del “Pranzo della Domenica” organizzata oggi da Take Care Your Doc per medici e personale sanitario dei Reparti Covid19 dell’Ospedale di Careggi. 120 piatti preparati dallo chef del ristorante Tito Baracca di Firenze (bocconcini di pollo al curry con riso e verdure grigliate) per regalare l’atmosfera di un pranzo domenicale in famiglia in un momento difficile.

Take Care Your Doc è un progetto solidale di Nazionale Basket Artisti, Nazionale Italiana Cantanti e Heartfulness Italia. Gli organizzatori ringraziano il titolare del ristorante per la generosità e la Direzione Generale dell’ospedale di Careggi per la preziosa collaborazione. L’iniziativa si ripeterà domenica prossima a Firenze con le stesse caratteristiche e a Milano all’Ospedale Niguarda grazie allo chef Filippo La Mantia che, insieme al nostro testimonial Dj Ringo, proporrà un menù con Cous Cous al Pesto di Agrumi e cannoli siciliani.