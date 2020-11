Iniziativa solidale Take Care Your Doc

Il Pranzo della Domenica, promosso da Nazionale Basket Artisti, Nazionale Italiana Cantanti e Heartfulness Italia con l’obiettivo di offrire con piccoli gesti quotidiani un supporto a medici e personale sanitario degli ospedali italiani

Dal 22 novembre all’Ospedale di Careggi partirà l’iniziativa “Il Pranzo della Domenica” per medici e infermieri dei Reparti Covid19. Take Care Your Doc é iniziato da una settimana e ad oggi ha già consegnato più di 600 pizze ai Reparti Covid19 degli ospedali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Pesaro, Versilia, Garbagnate, Mantova, Pisa e Livorno. L’entusiasmo della gente e di tanti amici che sostengono il progetto solidale dà la carica per riuscire ad allargare ancora di più la rete di supporto al personale sanitario che ogni giorno combatte per guarire migliaia di pazienti dal Covid19. Chi lavora in questi reparti fa orari quasi disumani e non conosce più la differenza tra giorno festivo e feriale e il pranzo in famiglia ormai da qualche mese per loro è un miraggio. Domenica 22 novembre all’Ospedale Careggi di Firenze il titolare del Ristorante Tito Baracca preparerà 120 porzioni di bocconcini di pollo al curry con riso e verdure grigliate. A Firenze si proseguirà per altre 4 settimane fino a Natale ogni volta con una ricetta scelta dallo chef.