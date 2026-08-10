Poste Italiane: la storia del neoassunto a Sesto Fiorentino

Saverio Verace è uno dei nuovi assunti di Poste Italiane in Toscana. Lasciare la propria terra per costruire un futuro professionale stabile è una scelta che richiede coraggio e determinazione. È il percorso intrapreso dal trentenne originario di Bari, laureato in finanza, che ha colto l’opportunità offerta dalla sua azienda scegliendo di trasferirsi a inizio anno presso l’ufficio postale di Sesto Fiorentino centro come consulente finanziario.

«Come molti miei coetanei ho accumulato diverse esperienze professionali nel settore finanziario, ma sempre con contratti poco stabili. Ho puntato molto su questa opportunità perché entrare in Poste rappresenta per me una svolta importante professionale e di crescita personale» - racconta Saverio.

«Trasferirmi dalla Puglia in Toscana è stato un cambiamento importante, ma l’impatto è stato più positivo di quanto immaginassi sia con l’ambiente lavorativo e sia con la città. Sono rimasto colpita dalla bellezza dello storico Palazzo delle Poste di Firenze, un luogo ricco di fascino in cui è davvero stimolante lavorare. Uno speciale ringraziamento va ai miei colleghi che dal primo giorno mi hanno fatto sentire parte della squadra» - prosegue il dipendente.

Anche la città ha saputo conquistarlo. «Firenze è una città vivibile dove non manca niente. Ho scoperto una realtà ricca di altri aspetti positivi: la qualità della vita, i servizi, il verde e la possibilità di raggiungere facilmente tante belle località sulla costa e nell’entroterra. Questo mi ha permesso di trovare rapidamente un equilibrio, conciliando il lavoro con il tempo libero. È una dimensione che apprezzo e che mi ha fatto sentire subito a casa» - conclude Saverio.

L'assunzione del lavoratore rientra nel più ampio piano di potenziamento dell'organico aziendale, che ha visto l'inserimento di oltre ottanta nuovi dipendenti nella sola provincia di Firenze.