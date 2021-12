Porte aperte per una giornata ai futuri acconciatori ed estetiste

Centinaia di giovani acconciatori, estetisti e tatuatori vengono formati ogni anno da CNA Formazione e Sicurezza e si inseriscono nel mondo del lavoro. Per capire come funzionano i corsi e informarsi su modalità di iscrizione e attività, la Scuola professioni del benessere CNA – Venere Formazione - la principale scuola accreditata alla Regione Toscana - anche quest’anno apre le sue porte alle nuove generazioni di operatori di questo settore, attraverso una giornata di OPEN DAY programmata per il 22 dicembre a partire dalle ore 10.00 nella sede di via Mazzoni 13 (angolo Piazza Ciardi) a Prato. L’Open Day sarà aperto a tutti – previo super green pass e prenotazione obbligatoria – e consentirà di assistere alle performance di Acconciatura Sposa by Riccardo De Biasi alle ore 10, Body Painting by Panerai Martina (ore 14) e Disegno artistico e Tatoo by Cavicchi Gianluca (ore 16)

Come sottolinea Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro “Se ci chiediamo cosa c’è nel DNA della nostra associazione la risposta è semplice: c'è la piccola e media impresa artigiana, con tutti suoi bisogni e le sue fasi di vita. E se la formazione, tramite la nostra Agenzia, accompagna e supporta e stimola ogni fase, Venere Formazione vuole incidere soprattutto nella prima fase: la nascita dell'impresa artigiana, nel settore del Benessere. Tanto per aver un’idea dell’attività attualmente svolta, infatti, basti pensare che a dicembre 2021 sono attivi ben 10 corsi per un totale di 93 allievi, senza contare la formazione rivolta ai minorenni che intendono apprendere questi mestieri.

Per molti di questi giovani, questo tipo di formazione rappresenta l’unica strada per un riscatto lavorativo e sociale. I nostri artigiani del benessere sono e saranno i futuri acconciatori, estetiste e tatuatori: le "vecchie" generazioni hanno il piacere e il dovere di trasmettere il solo sapere alle menti, agli occhi e alle mani delle nuove generazioni che, dal canto loro, avranno l'onore e il diritto di diventare i nuovi artigiani, in una spirale di conoscenza e manualità che diventa ricchezza e supporto del territorio, occupazione e servizio alla comunità di livello sempre più elevato.”.

“Venere Formazione nasce 7 anni fa da queste intuizioni, consapevolezze e aspirazioni - precisa Stefano Carradori Presidente di CNA Formazione e Sicurezza - ed è ormai un’affermata realtà di riferimento nel settore dedicando attenzione particolare alla didattica e alle esigenze quotidiane di corsiste e corsisti, che non sempre vivono un contesto socio-economico semplice, ma che in tutti i casi costruiscono, tramite quel corso, le fondamenta di un futuro professionale concreto e spendibile.

Un’idea dell’attività svolta viene dai dati: nell’arco degli ultimi 7 anni CNA Formazione e Sicurezza nei laboratori di Venere Formazione hanno erogato oltre 12.000 ore di formazione e stage, formando ben 371 acconciatori specializzati, 43 estetiste specializzate, 37 addetti acconciatori, 32 addetti estetista, 21 tatuatori e svolto 491 aggiornamenti igienico sanitari per estetiste/tatuatori/piercer. Ecco perché CNA ritiene fondamentale continuare ad investire ancora di più in questo settore in crescita che costituisce una importante presenza per il sapere artigiano nella nostra comunità”.

Ma non è tutto. All’attività formativa “classica” si affianca la cosiddetta formazione IEFP rivolta ai minorenni che vogliono apprendere una professione nel mondo del benessere, Acconciatori ed Estetiste : CNA Formazione e Sicurezza ospita infatti 3 classi per circa 50 ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Ogni giorno quindi circa 80/90 allieve/i frequentano i corsi nelle aule didattiche e in quelle virtuali in FAD, ma soprattutto nei nostri laboratori di Piazza Ciardi, mettendo in pratica quotidianamente le loro conoscenza e la loro crescita personale e professionale.

Come precisano Alessandro Lapucci e Catia Rigotti, rispettivamente Presidenti di Acconciatori ed estetiste Cna Toscana Centro “Questa realtà formativa, accreditata alla Regione Toscana rappresenta un grande valore per tutta la crescita professionale dei nostri mestieri, tant’è che Venere Formazione è diventata la principale scuola di riferimento del settore Benessere per i territori Prato e Pistoia, e visti i risultati di grande livello ottenuti fino ad oggi, CNA continuerà ad investire in questa scuola del benessere dove nascono le giovani start up e le imprese di domani”.

L’OPEN DAY del 22 Dicembre è aperto a tutti, previa prenotazione obbligatoria entro il 15 dicembre inviando una mail a e.colucci@cnaformazioneesicurezza.it a condizione che si sia in possesso del super Green Pass.