Porta Romana: accoltellato dopo il litigio dentro un bar

I due si conoscevano: l'aggressore dopo essere scappato si è costituito in una caserma dei carabinieri poi nel pomeriggio è stato tratto in arresto e condotto a Sollicciano. Il ferito non è in pericolo di vita

Un tranquillo sabato mattina nel tranquillo piazzale di Porta Romana, come può esserlo un sabato di inizio agosto, si è trasformato nello scenario di un'aggressione. Verso le 11,30 dopo una lite scoppiata all'interno di un bar, un uomo è stato accoltellato in strada, lasciando a terra, vicino alle strisce dalla parte del giornalaio, diverse gocce di sangue.

Il suo aggressore, che lo conosceva, è scappato con un motorino ma poco dopo si è costituito in una caserma dei carabinieri, portando ai militari il coltello con cui ha colpito. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L'uomo aggredito, soccorso subito dai presenti e poi portato in ospedale con un'ambulanza della Misericordia del Galluzzo, presentava ferite da taglio ma non è in pericolo di vita.

AGGIORNAMENTO. L'aggressore, un fiorentino di 45 anni. è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate e portato nel carcere di Sollicciano. Il ferito, un foggiano di 44 anni, che ha riportato una ferita all'avambraccio con cui ha parato il colpo, ha una prognosi di 20 giorni.