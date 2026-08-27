Miss Toscana 2026, la finale in diretta tv su Canale 50

Sarà un big della televisione, un volto amato dal grande pubblico, a presentare domenica prossima 30 agosto (ore 21,30) a Castelfiorentino la finalissima di Miss Toscana 2026. Stiamo parlando di Alessandro Greco, il conduttore di UnomattinaEstate che sta ottenendo un grande successo di ascolti sulla rete ammiraglia.

Alessandro Greco avrà al suo fianco Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, che ha affiancato Amadeus a La Corrida e che in quest’estate ha presentato tante selezioni di Miss Toscana a fianco di Raffaello Zanieri.

Un bel colpo quello di poter avare Alessandro Greco e per lui si tratta di un ritorno alle origini. “A Miss Italia – spiega ilconduttore televisivo e radiofonico – sono molto affezionato. Oltre che tante prefinali nazionali ho avuto l’onore di condurre nel 2019 l’ultima edizione che andò in diretta su Rai1 per l’edizione numero ottanta da Jesolo. Poi grazie a Miss Italia a livello personale ho incontrato l’amore della mia vita, Beatrice Bocci. Ecco perché al concorso sono affezionatissimo e mando un bacio al Cielo a Fabrizio Frizzi che è sempre nei nostri cuori”.

Era il 1997 e a Riolo Terme (Ravenna) Alessandro era in giuria con colei che sarebbe diventata sua moglie. In precedenza Greco aveva partecipato a tanti eventi legati a Miss Toscana nella nostra regione. “Il concorso è nel mio cuore – spiega ancora Alessandro – perché esalta e valorizza l’universo femminile. Esattamente il contrario di quanto sostengono i detrattori che non hanno capito la realtà e ragionano con troppi preconcetti”.

A Greco domenica prossima il compito di guidare una serata, al Teatro del Popolo, che sarà all’insegna di un nuovo format. “Realizzeremo un prodotto che avrà i tempi dei programmi Tv dove valorizzeremo ancora di più le qualità delle ragazze. Il concorso è più che mai proiettato nel futuro e continuerà ancora a mettere la donna sul piedistallo, esaltandola in tutti i suoi aspetti. Sarà una serata molto divertente”.

In questa estate intensa Alessandro Greco tornerà per una sera alle origini per poi tuffarsi nell’ultima settimana di diretta a Unomattina estate e poi realizzare i progetti che ha in mente per l’autunno-inverno.

Vale la pena ricordare quali saranno gli appuntamenti per questa finalissima di Miss Toscana 2026. Le trenta finaliste arriveranno a Castelfiorentino sabato 29 agosto alle 11 e incontreranno i cittadini di Castelfiorentino per le vie del paese. Poi le prove che si protrarranno domenica fino quasi all’inizio della finalissima.

L’appuntamento è fortissimamente voluto da Confesercenti, del Centro Commerciale naturaleTre Piazze, dall’amministrazione comunale di Castelfiorentino e dalla Syriostar concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana.

Gli ospiti

Già ufficializzati i nomi dei tre ospiti che comporranno lagiuria tecnica e saranno poi anche parte attiva dello show. Si tratta di Samantha Togni, Flavio Ubirti ed Eleonora Di Miele.

Samantha Togni è una ballerina e conduttrice televisiva cheha lavorato nel mondo della danza e del ballo negli Stati Uniti ma anche nel resto d’Europa. Nel 2005 è stataconcorrente del programma Tv Ballando con le stelleinsieme al compianto Fabrizio Frizzi per poi far parte del cast de La febbre del sabato sera il musical di Massimo Romeo Piparo.

Flavio Ubirti è un idolo del pubblico femminile. Ex calciatore è modello e personaggio televisivo italiano. È diventato famoso nel 2025 come tentatore a Temptation Island e in seguito come tronista a Uomini e Donne.

Eleonora Di Miele è un’attrice, conduttrice Tv, modella, ballerina e cantante. Ha fatto parte del cast di Carabinieri, Don Matteo, Centovetrine, ha vinto come ballerina il concorso Castrocaro Voci e volti nuovi ed è apprezzata insegnante di danza e recitazione.

Nelle prossime ore verranno svelati anche i nomi dei conduttori della finalissima.

Lo show

Si tratterà, come detto, di un vero e proprio varietà, uno show televisivo accattivante e che non avrà un attimo di respiro. Le ragazze di Miss Toscana saranno protagoniste sin dalla sigla che le vedrà cantare e ballare. Poi si faranno conoscere una ad una con un’autopresentazione.

Previste anche suggestive coreografie a cura del corpo di ballo moderno della scuola Rosignano In Danza. Un talk show vedrà protagonisti i tre ospiti e giurati tecnici Samantha Togni, Flavio Ubirti ed Eleonora Di Miele.

La giuria tecnica sarà affiancata da una giuria popolare di cui faranno parte istituzioni e sponsor.

Le ragazze dopo la prima eliminazione da trenta resteranno in dieci, poi in cinque. Tra queste sarà scelta la nuova Miss Toscana.

Gli organizzatori

Si tratta di uno sforzo importante quello compiuto dagli organizzatori guidati da Paolo Antilli presidente della Confesercenti e del CCN Tre piazze. Un grazie da parte di Syriostar anche all’amministrazione comunale di Castelfiorentino e in particolare alla sindaca Francesca Giannì, alla Fondazione Teatro del Popolo e alla Fondazione Banca di Cambiano.

Copertura mediatica

La finalissima sarà seguita da tutti gli organi di stampa regionali (carta, stampata, radio Tv, siti on line) e ci sarà la diretta su 50 Canale emittente che ha seguito tutto il concorso con otto speciali dal titolo “Aspettando MissToscana” andati in onda nelle scorse settimane in avvicinamento alla finalissima.