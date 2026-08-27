Rapinavano donne sole: carcere per tre

La Polizia di Stato di Empoli, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Firenze nei confronti di tre persone, un ragazzo di 19 anni e due donne di 40 e 22 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di rapina, utilizzo indebito di carte di pagamento, furto e lesioni personali.

Le indagini, condotte dal personale del Commissariato di Empoli, hanno permesso di collegare il gruppo a una serie di colpi messi a segno tra gennaio e marzo di quest'anno nei comuni di Empoli, Fucecchio e San Miniato, tutti commessi con lo stesso schema.

Secondo quanto ricostruito, i tre agivano in auto. Il 19enne, alla guida, parcheggiava il veicolo in modo da bloccare l'uscita dal parcheggio della vittima, mentre le due complici entravano in azione sul lato passeggero per strappare la borsa. Un copione che si è ripetuto in cinque occasioni.

Il primo episodio risale al 7 gennaio. Quel giorno, dopo aver bloccato l'auto di una donna, la 40enne ha tentato di portarle via la borsa dal sedile passeggero, riuscendoci con l'aiuto del giovane che l'ha strappata con forza. Subito dopo, il gruppo ha utilizzato il bancomat della vittima prelevando 1.500 euro in tre operazioni da 500 euro ciascuna a Empoli.

Sempre il 7 gennaio, con le stesse modalità, hanno rapinato una seconda donna di una borsa contenente circa 700 euro, documenti, carte e telefono, afferrandola con violenza al polso per vincere la sua resistenza e utilizzando poi la sua carta di credito a San Miniato.

Il 24 febbraio, ancora a Empoli, è stata la 22enne ad aprire di scatto lo sportello passeggero dell'auto della vittima e a impossessarsi della borsa. Il 14 marzo, sempre a Empoli, il 19enne ha invece avvicinato una donna a piedi, le ha strappato la borsa a tracolla, strattonandola violentemente e colpendola con pugni al braccio fino a farla cadere a terra. L'aggressione le ha causato la frattura composta dell'osso mascellare con una prognosi di 30 giorni.

L'ultimo colpo della serie è avvenuto il 19 marzo a Fucecchio. Anche in questo caso l'uomo ha afferrato la tracolla della borsa di una donna, trascinandola fuori dall'abitacolo e scaraventandola a terra per 1.000 euro in contanti, documenti e carte, con lesioni guaribili in 5 giorni per la vittima.

Al 19enne è contestato anche un ulteriore furto con destrezza commesso il 4 marzo a Empoli, quando ha sottratto una borsa dall'interno di un'autovettura in sosta.