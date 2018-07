Pontassieve: Cookstock 2018 dal 7 al 9 settembre

Un'edizione all'insegna dei sapori con il vino ad accompagnare i piatti della nostra tradizione

Tre giorni di cibo, vino, musica e tanto altro: da venerdì 7 a domenica 9 settembre a Pontassieve si svolge la 5^ edizione di "Cookstock - Ove la Sieve al Gusto si confonde". Il centro storico riapre le sue porte al gusto per un fine settimana denso di eventi e iniziative enogastronomiche. Quest'anno i luoghi e le piazze di Cookstock avranno un nuovo sapore, andando a proporre abbinamenti di vino con piatti tradizionali. Un'atmosfera rinnovata con tante novità e anche nuovi posti dove potersi immergere nell'evento. Un evento che troverà respiro, oltre che nelle tradizionali piazze del centro storico, anche nei vicoli che portano dal borgo al lungo Sieve, che riserveranno sorprese e scorci insoliti dove degustare un calice o gustarsi un aperitivo tra amici. La sala delle Colonne del Comune si trasformerà, nel luogo per le degustazioni; la sala dedicata all'arte diventa, così, la vetrina del vino, tra assaggi di vino, alla scoperta di sapori e curiosità.

Conferme importanti per i foodtruck e gli artigiani del gusto che saranno presenti nella centrale piazza Vittorio Emanuele II, quest'anno ancor più ricca di stand; una "grande griglia" invece stuzzicherà i palati e l'olfatto in piazza Boetani; piazza XIV Martiri si conferma la terrazza sul Ponte Mediceo dove troveranno spazio laboratori di pasta fatta in casa e tutta la bontà di quei piatti che profumano della "cucina delle nostre nonne"; immancabili le visite alle Cantine Ruffino, in un percorso che guida dentro una storia che è sinonimo di vino in Toscana, che vive a Pontassieve dal 1877. Sotto la direzione artistica di Leonardo Romanelli tornano anche gli eventi con dimostrazioni di cucina condivisa sul Ponte Mediceo, le mani sapienti di grandi chef che creano sul ponte simbolo di Pontassieve.