Negozio abusivo a Firenze: chiusura e multa

Abiti nuovi su stand e manichini, ma anche accessori e camerini per provare i capi. Ma tutto in un negozio completamente abusivo. È quanto ha scoperto la Polizia Municipale in zona San Jacopino e per la titolare è scattata la sanzione da 5.000 euro.

Il controllo è stato effettuato giovedì scorso dopo che, nei giorni precedenti, agenti del Reparto Fortezza avevano notato questo negozio senza insegne. Insospettiti, insieme ai colleghi della Polizia Amministrativa, hanno deciso di approfondire. E da queste verifiche è emerso che la titolare apriva al pubblico quello che era a tutti gli effetti un negozio di abbigliamento senza però avere presentato il necessario titolo abilitativo e quindi si trattava di un’attività completamente abusiva. Nel locale, dotato di una vetrina e camerini di prova, erano esposti su stand, bancali e manichini vari capi di vestiario e bigiotteria di diverse marche. La titolare è stata quindi multata per l’assenza di autorizzazione e il negozio è stato chiuso.

“Questi interventi di contrasto all’abusivismo commerciale sono molto importanti: si tratta di pratiche che violano e alterano la concorrenza danneggiando gli operatori che rispettano le regole. Senza dimenticare che mettono a rischio i consumatori e che sono legati a una economia sommersa che non fa bene alla nostra società. Ringrazio gli agenti della nostra Polizia Municipale per la professionalità e per il loro impegno constante a servizio della città” commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Andrea Giorgio.