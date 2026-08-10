Poliziotto in vacanza salva vite in Sardegna

Era libero dal servizio e in vacanza in Sardegna. Ma quando il 26 luglio, sulla Strada Statale 125 vicino Olbia, ha visto lo scontro frontale tra un minivan e un’auto, l’Assistente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Firenze non ci ha pensato due volte.

A bordo c’erano sei persone, tra cui due bambini di 7 e 9 anni. Tutti feriti e spaventati.

Ha chiamato subito i soccorsi, ha tirato fuori 4 persone dalle lamiere e le ha portate in una zona sicura. Poi è rimasto lì, l’unico riferimento per le vittime, fino all’arrivo dei sanitari, gestendo i momenti più delicati.