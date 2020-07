Politica: al via gli incontri estivi, in vista delle elezioni regionali

Alla 67^ Festa de L'Unità di Fiesole, domani, ospite Emanuele Felice, responsabile Economia del PD, il 16 in arrivo l'ex ministro Orlando. Al Caffè della Versiliana, botta e risposta con l'Assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi

Serate d’estate in nome della solidarietà e della convivialità, per discutere insieme sulle sfide del prossimo futuro: domani, martedì 14 luglio alle ore 21.30, la Festa de L’Unità di Fiesole inaugura la stagione degli incontri, con Emanuele Felice, responsabile economico del Partito Democratico nazionale. Tema dell’appuntamento sarà “Il Sud, l’Italia e l’Europa. Crisi Economica e nuove politiche per uscirne”. Tutta la manifestazione, organizzata dal circolo PD Fiesole centro, si protrarrà fino al 2 agosto, nell’area verde di Montececeri. Quello di domani è solo il primo degli appuntamenti sull’attualità in programma alla storica festa di Fiesole. Il tema è quanto mai di rilevante importanza, nel dibattito pubblico che segue gli aggiornamenti di politica sociale ed economica prodotti dalla più grave emergenza sanitaria dell’ultimo secolo. Si parlerà di Sud e Italia in una prospettiva europea, su quali mezzi e strumenti poter contare per uscire, tutti insieme, dalla crisi economica che stiamo vivendo e ci aspetta ancora nei prossimi mesi. Protagonista sarà Emanuele Felice, che dallo scorso febbraio è stato nominato dal segretario Zingaretti come responsabile Economia del PD. L’economista ha 43 anni, è originario di Vasto. Il suo curriculum è lungo e ricco: dopo la laurea all’università di Bologna, ha conseguito il dottorato all’università di Pisa, per specializzarsi poi presso la London School of Economics, la Universitat Pompeu Fabra e la Harvard University. Dal 2005 insegna a Bologna, Siena, Siviglia e Barcellona; ad oggi, dal 2019, è professore ordinario di Politica economica presso l'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara. Prima di questo compito politico. Felice è stato editorialista per i quotidiani La Stampa, La Repubblica e L’Espresso.

Il secondo incontro della rassegna politica vedrà invece ospite nei prossimi giorni, giovedì 16 luglio, Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico ed ex Ministro della Giustizia.

Sarà l' Assessore Marco Remaschi l'ospite dell'incontro al Caffè della Versiliana in programma martedì 14 luglio alle 18.30. Intervistato da Fabrizio Diolaiuti, l'Assessore all'Agricoltura, caccia e pesca della Regione Toscana risponderà a una carrellata di ben 50 domande poste dal giornalista Fabrizio Diolaiuti. Tra gli argomenti che saranno trattati ci saranno i cinque anni di attività della Regione Toscana in materia di Agricoltura, caccia, pesca e montagna; i finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale, la qualità delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche dei prodotti toscani, i vari marchi d'eccellenza della Toscana nel mondo, le attenzioni dell'agricoltura Toscana al futuro del comparto e gli interventi regionali in risposta all’emergenza COVID.