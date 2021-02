Polimoda Human Poetics alla MFW

Human Poetics | teaser

Il 24 febbraio alle 18:00

Human Poetics è il tema del'evento organizzato da Polimoda il 24 febbraio alle 18:00 per presentare la Collezione donna alla Milano Fashion Week.

Durante la Milano Fashion Week Women's Collection e per la prima volta in assoluto, Polimoda presenterà un cortometraggio con 20 collezioni di studenti Undergraduate in Fashion Design.



Girati in location fiorentine non convenzionali, i capi disegnati dai nostri giovani designer stanno dando vita a una città pronta per un nuovo Rinascimento.