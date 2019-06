Poggibonsi, c'è Nada in concerto

Mercoledì al Cassero l'artista, con Mucciarelli alla chitarra, riproporrà le canzoni di oggi e i grandi successi del passato, da "Amore disperato" a "Ti stringerò"

Nada canterà a Poggibonsi mercoledì 19 giugno (ore 21,30) al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale. Nell'ambito di "Piazza d'Armi e di Città 2019", rassegna curata da Music Pool e Jazz Cocktail, Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

Dalla loro unione nasce un disco che ottiene innumerevoli apprezzamenti seguiti da molti concerti in Italia e in Europa. Il progetto venne documentato da un Cd dal titolo “Nada Trio” che vince tra gli altri il Premio Tenco ed il premio Musicultura di Recanati e verrà poi distribuito nelle edicole da Olis e successivamente nella distribuzione tradizionale da “Storie di Note”. Dopo anni di concerti Nada, Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti nell’inverno del 2017 tornano in studio e registrano insieme un nuovo album “ Nada Trio: La Posa” distribuito da Warner con la produzione di Fausto Mesolella e Nada. E’ proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande Fausto Mesolella, il 30 marzo 2017.

In questo particolare concerto, Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali in cui è accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. Lo spettacolo comprende brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato”, “Il cuore è uno zingaro”, “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma” e “Malachianta”, fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, colonna sonora di The Young Pope, e altre......) in cui oltre ad essere interprete Nada è anche autrice.

Info: Music Pool 055 240397 – www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it

Prevendite www.eventimusicpool.it - www.ticketone.it - Circuito regionale Box Office – 055 210804 - www.boxofficetoscana.it – Disco Shop Poggibonsi 0577.933311

Ufficio Stampa 055 240397

Posto unico € 17 – ridotto in prevendita € 14 + d.p.