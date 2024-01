Pitti Uomo: tanti eventi ieri sera a Firenze

Fotografie di Erin Roscetti

Tra i molti eventi che stanno movimentando le notti di Pitti Immagine Uomo sino al 12 gennaio a Firenze, da segnalare quello che ieri sera ha organizzato il brand Aeronautica Militare all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, che ha ospitato la presentazione della nuova collezione Fall-Winter 2024-25.

Il marchio friulano di pelletteria ha celebrato i 20 anni di connubio del suo design di lusso con forte ispirazione militare, grazie all'accordo con Difesa Servizi che gli consente di richiamare lo stile dell'Aeronautica militare nelle minuterie delle collezioni made In Italy.

Fotografie di Erin Roscetti

A Manifatture Tabacchi invece si è svolto il party di Captain Blues e Proraso insieme a Blues Barber e Captain Santors.

In Fortezza, è stata presentata ieri la nuova creazione della Bottega Orafa Paolo Penko, lo Scettro Mediceo di Gian Gastone de’ Medici. La riproduzione sia del Giglio tripartito che della sfera è stata realizzata in argento, cesellato, inciso a bulino ed infine dorato. L’artigianato autentico, con il suo portato di manualità ed esperienza, è tassello indispensabile per la filiera della moda: Pitti Uomo ne è la riprova.

La kermesse in corso alla Fortezza da Basso si conferma occasione perfetta per mettersi in contatto con la clientela estera come nel caso di Saskia Wittmet che produce scarpe su misura da uomo. Leonardo Venturi, della Pelletteria Artigiana Viviani, conferma che “Pitti è sempre stata un’occasione per far conoscere il nostro laboratorio e il nostro lavoro. Pur concentrandoci sulla moda femminile, abbiamo sviluppato una linea per gli uomini come nel caso della nostra borsa da lavoro”.

Proprio il settore della pelletteria si conferma trainante per l’economia toscana e fiorentina nello specifico: un’azienda su tre della pelletteria ha sede proprio nel territorio fiorentino, mentre a livello toscano sono oltre 23 mila gli addetti. Non finisce qui e non si limita alla lavorazione del cuoio e delle pelli l’importanza di Pitti per l’artigianato autentico fiorentino.

Pitti fa muovere tutto l'indotto e una bottega storica come quella di Bianca Guscelli Brandimarte, Presidente Giovani Imprenditori di Confartigianato Firenze e Vicepresidente Nazionale, trova in Pitti un’occasione per promuovere gli accessori con lavorazioni diverse come nel caso dei gemelli da uomo realizzati “con l’argento ma in modo più grezzo mantenendo il colore originale di un metallo cosiddetto ‘lunare’ come l’argento”.

Al Primo Piano dell'Arsenale, lo spazio VINTAGE HUB Circular Fashion ospita ordinarily extraordinary.Traducibile come “ordinariamente extra-ordinario”, il progetto/installazione sviluppato da Maurizio Donadi si colloca dentro lo spazio a cura di Angelo Caroli - anima di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace - dedicato al fenomeno del vintage e alle sue declinazioni contemporanee.