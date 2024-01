Pitti Uomo: al via l'edizione 2024

Si apre domani a Firenze Pitti Uomo 105, uno degli appuntamenti dedicati alla moda maschile più importanti a livello nazionale e internazionale. Pitti Immagine organizza alcune tra le manifestazioni fieristiche più importanti del mondo, eventi di comunicazione e iniziative culturali; tra questi l’evento più importante è il salone Uomo, la manifestazione dedicata alla moda maschile, che si svolgerà dal 9 al 12 gennaio.

UniCredit si conferma Main partner di Pitti Immagine. E’ stato infatti rinnovato fino al 2025 l’accordo di collaborazione tra la banca e la società leader nella promozione dell'industria e del design della moda italiana.

"Con grande entusiasmo confermiamo il nostro impegno al fianco di Pitti Immagine – dichiara Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia -. Con il Salone Pitti Uomo diamo il via ad una nuova partnership attiva che, fino al 2025, ci vedrà accanto alle imprese del comparto moda nel raggiungimento di obiettivi tangibili in materia di innovazione, sostenibilità ed internazionalizzazione, mettendo a loro disposizione competenze specialistiche, soluzioni mirate e la forza del nostro network paneuropeo. Abbiamo inoltre voluto aggiungere un focus sulla formazione, determinati a supportare concretamente il talento di giovani emergenti nel fashion Made in Italy.

Una sinergia a tutto tondo, rinnovata in coerenza con il nostro piano, UniCredit per l’Italia, volto a contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del sistema Paese. Ciò è in linea con l’obiettivo principale di UniCredit nel percorso che la vede determinata a diventare la banca per il futuro dell’Europa: sbloccare il potenziale delle persone, delle imprese e delle comunità fornendo loro le leve per il progresso”.

Il Gruppo bancario si conferma quindi Main partner attivo di Pitti Immagine: in prima linea in tutte le sue iniziative e determinato ad offrire la propria competenza e il proprio supporto ad uno dei settori chiave dell’economia italiana e, più in generale, al tessuto produttivo nazionale.

Nell’ambito della partnership, UniCredit si pone in particolare come interlocutore di riferimento in materia di innovazione, sostenibilità ed internazionalizzazione. Temi su cui la banca è in grado di fare la differenza attingendo alle professionalità e al know how del proprio network.

La sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine prevede infatti anche percorsi di collaborazione per accompagnare le imprese del comparto nelle sfide legate ai percorsi di transizione ecologica e digitale e allo sviluppo di un business sostenibile capace di portare nel mondo l’eccellenza del Made in Italy. A ciò si aggiunge l’impegno del Gruppo bancario nel sostenere e arricchire i percorsi formativi avviati da Pitti con le scuole di moda, con contributi tangibili che possano in concreto valorizzare la crescita dei giovani talenti. Ciò è in linea con l’obiettivo principale di UniCredit nel percorso che la vede determinata a diventare la banca per il futuro dell’Europa: sbloccare il potenziale delle persone, delle imprese e delle comunità fornendo loro le leve per il progresso.

In collaborazione con lo stilista di fama internazionale Warren Alfie Baker, la collezione presentata da Scarosso al Pitti 105 è una sinergia perfetta tra l'estetica vintage, lo stile rock n' roll e la distintiva eredità di Scarosso. Una capsule collection di stivali che catturano l'essenza del passato e incorporano un approccio innovativo e contemporaneo.

Capo ICONICO di questa stagione sarà il parka RE-VERS12, reversibile realizzato in tessuto tecnico HIGH-PERFORM12 accoppiato nella parte interna ad un tessuto Knited Jacquard, imbottito di ovatta riciclata, risultando il miglior connubio tra Heritage ed Innovazione ed attenzione all’ambiente. Le prestazioni del capo conferiscono a chi lo indossa comfort, garanzia di indosso a temperature molto fredde senza rinunciare ad uno stile funzionale contemporaneo.

Nuovi tessuti di altissimo livello plasmano le forme della collezione, introducendo il nuovo progetto ATTIC, la capsule luxury formata da 3 capispalla, dove estetica e performance coesistono in un mix vincente. Realizzati con tessuto Made in Italy, dove il cachemire e la lana più pregiata si combinano tra di loro; la superfice è trattata con uno speciale sistema idrorepellente, mentre sul retro è applicata una membrana idrofila bio-based, la più green presente sul mercato, che garantisce performance, water e wind-proof, conferendo al tessuto una mano estremamente morbida. DUNO con il progetto ATTIC spinge verso l’eccellenza e l’attenzione alla forma, proponendo capispalla di estrema qualità, unendo tecnologia ad un lusso discreto e funzionale.

LELO, brand svedese leader nel settore dei sex toy, sarà presente allo stand 39, presso l’Arsenale piano terra. Nel corner LELO ci saranno prodotti per uomo e donna; i visitatori potranno scoprire i nuovi Soraya Beads, il massaggiatore anale unisex con perline, progettato per chi ha da poco iniziato a scoprire il gioco anale, Enigma Wave, massaggiatore personale a tripla azione, Sona 2 Travel, versione “da viaggio” della celebre gamma Sona, TOR 3, anello vibrante per coppie, e Lily 3, nuova edizione del toy che ha dato inizio a tutto più di 20 anni fa, oltre ai grandi classici del brand.

Secondo una recente ricerca, realizzata in Italia da LELO in collaborazione con l’Istituto AstraRicerche, 4 italiani su 10 si dichiarano propensi ad utilizzare i sex toys. LELO si contraddistingue da sempre per l’eleganza dei propri prodotti: un connubio tra design e innovazione che oggi incontra anche la moda.

Tempo ciclico, tempo non lineare, tempo di riflessione. Tempo che ritorna. L’intreccio eterno tra tempo, moda e stile non poteva tener fuori la cucina. Con piatti che fanno moda e resistono alle mode, piatti dal forte carattere identitario, che parlano di Toscana, di antiche trattorie e di cucina confortevole. Su questa alchimia Filippo Di Bartola, imprenditore della ristorazione, ha elaborato le proposte food in occasione di Pitti Immagine Uomo dal 9 al 12 gennaio alla Fortezza da Basso a Firenze.

Alla Fortezza da Basso Filippo avrà due postazioni: un vero e proprio ristorante al Piano Attico con servizio asporto, delivery, caffetteria e gastronomia bistrot; un angolo dedicato all’Easy Lunch, con piccola cucina e take away nel Salone delle Nazioni. A supporto della brigata ci saranno i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio, mentre paste e caffé saranno a cura della pasticceria Bonotti di Montignoso, per rimarcare l’attenzione che da sempre Filippo ha per i giovani e per il territorio.

L’importante novità di quest’anno è la collaborazione con Dubl, il metodo classico di Feudi San Gregorio risultato di decenni di ricerca nella tecnica di spumantizzazione con uve autoctone sul territorio irpino. Ordinando attraverso l’apposita app, espositori e addetti ai lavori potranno ricevere l’aperitivo direttamente presso lo stand. Ma non finisce qui, Mercoledì 10 gennaio a partire dalle 16, nel Salone delle Nazioni si svolgerà un party ad invito per celebrare la collaborazione tra Dubl e Filippo. Alla console ci sarà il dj e sound designer Leo Tolu, che ha iniziato proprio nei primi anni '90 nella mitica discoteca fiorentina Meccanò.

La riconferma per l’imprenditore versiliese passa anche per un altro evento a marchio Pitti che si svolgerà il mese prossimo: Di Bartola è stato ingaggiato per gestire la ristorazione anche di Taste 2024, che si svolgerà dal 3 al 5 febbraio.