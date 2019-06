Pitti Immagine 2019, oggi apertura ufficiale

Ieri Firenze ha salutato l'inizio della 96/ma edizione con eventi dedicati al 500° anniversario di Cosimo I e Caterina de' Medici.

Il ruolo internazionale della Firenze medicea veniva simbolizzato dalle vie principali parate a festa, in omaggio dei visitatori che arrivavano da tutto il mondo. E così ieri via Maggio e via de'Tornabuoni sono unite da un percorso di arredo urbano, caratterizzato da ricchi drappeggi, che continuerà sino al completamento del programma di Pitti Uomo, a simboleggiare lo stretto legame tra mestieri artigiani e moda che contribuisce a rafforzare il ruolo e il valore di Firenze nel mondo dell'abbigliamento maschile. Alle 17 il corteo storico dei bandierai, diviso in due parti, una partita da via de' Tornabuoni e una da via Maggio, entrambi accompagnati da due dame-ballerine vestite secondo gli usi dello spettacolo rinascimentale, si sono incontrati sul Ponte Vecchio ammantato d'oro. Lasciate le ballerine al centro, la festa è proseguita con uno spettacolo accompagnato da musica e contornato da una folla, per la verità soprattutto di turisti, incantata.

Foto di Francesca cecconi