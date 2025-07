Museo Novecento di Firenze, il nuovo bando

Fino a martedì 5 agosto 2025 sono aperte le application per partecipare alla nuova edizione del Bando WONDERFUL! Art Research Program 2025 2st edition – Maria Manetti Shrem al Museo Novecento, pensato per sostenere la formazione e la produzione in arte contemporanea.

Prende il via la seconda edizione di WONDERFUL! Art Research Program – Maria Manetti Shrem, il programma di residenze per artisti promosso dalla Fondazione MUS.E e curato dal Museo Novecento di Firenze, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino, Scandicci e Vinci.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la ricerca e la formazione di artisti under 40 che operano nel campo delle arti visive e performative, offrendo loro uno spazio di lavoro e confronto in uno dei luoghi più ricchi di storia e cultura d’Europa.

Attraverso l’assegnazione di cinque residenze artistiche a Firenze, il programma intende sostenere la ricerca e la formazione attraverso un periodo di residenza in Toscana e all’estero da svolgersi a cavallo tra il 2025 e il 2026.La residenza prevede un periodo di tre mesi – da ottobre a dicembre 2025 – durante il quale gli artisti selezionati potranno risiedere e lavorare in alloggi-studio situati a Firenze in spazi adiacenti al Museo Novecento. Durante questi mesi, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con curatori, studiosi, operatori culturali, istituzioni e comunità locali, attraverso un programma articolato di attività, visite e momenti di scambio e di portare avanti la propria pratica. Durante la residenza a ciascun artista sarà assegnato un Comune partner con cui sviluppare un progetto originale nel 2026, che dovrà tenere conto delle specificità storiche, sociali e culturali del territorio di riferimento.

A completamento del progetto, grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel 2026 sarà offerta agli artisti selezionati la possibilità di svolgere un ulteriore mese di residenza presso una sede estera della rete degli Istituti Italiani di Cultura sostenuti da una borsa da studio.

La call è rivolta ad artisti visivi e performativi nati dal 1° gennaio 1985, cittadini italiani o residenti fiscalmente in Italia, con un’esperienza espositiva documentata in almeno quattro mostre (personali o collettive) presso istituzioni, gallerie o spazi indipendenti di rilievo nazionale o internazionale nel quinquennio 2019–2025.