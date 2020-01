Pisa 2020: come cambia la città

Lavori pubblici, ecco tutti gli interventi in partenza. L'assessore Latrofa: “Sarà un anno di cantieri che metteranno in atto il nostro modello di città”

PISA - “Dopo un intenso lavoro di progettazione e predisposizione di gare, il 2020 sarà un anno di cantieri. Stiamo mettendo in atto la nostra idea di città, secondo un modello che punta in alto, per riqualificare la città in termini di decoro e di eleganza. Avevano annunciato a ottobre scorso 12 milioni di euro da mettere a bando entro la fine del 2019 e ne abbiamo già mandati a gara circa 13 milioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. Grazie all’intenso lavoro che ho richiesto agli uffici comunali, per portare a termine entro il 2019 ben 50 procedure di gara, nei primi mesi del 2020 saranno veramente tanti i cantieri che apriranno i battenti in città e sul litorale. I fronti aperti sono molteplici e tutti di importanza strategica: le manutenzioni delle scuole, il rifacimento dei marciapiedi, gli investimenti nel verde e arredo urbano, gli impianti sportivi, gli interventi alle infrastrutture come fognature e strade, la riqualificazione definitiva di piazze importanti del litorale come Baleari, Belvedere e Gorgona, la realizzazione di rotatorie strategiche come quella sul viale D’Annunzio o quella sul viale delle Cascine.”

“Una mole di lavoro enorme, messa in moto in pochi mesi per cercare di far fronte a decenni di immobilismo sul fronte delle opere pubbliche – prosegue Latrofa -, sempre con la consapevolezza che in un anno e mezzo di amministrazione non si può risolvere tutto e rispondere ad ogni richiesta dei cittadini, se pur legittima. Nel realizzare la nostra idea di città ci siamo dotati di un metodo: abbiamo stilato un piano delle priorità da seguire e abbiamo messo al lavoro gli uffici comunali più speditamente possibile per trasformare i nostri programmi in cantieri. Di pari passo proseguiremo nel corso di tutto l’anno per mettere a bando gli interventi previsti nel piano annuale 2020 del Bilancio, tra cui il rifacimento della facciata di Palazzo Pretorio, la riqualificazione della piazza della Stazione e di Viale Gramsci, il cavalcavia di Sant’Ermete e sul litorale la riqualificazione di piazza Viviani, ormai acquisita, e piazza Sardegna. Nel mese di marzo predisporremo una variazione di bilancio per stanziare ulteriori fondi che andranno ad incrementare il piano dei marciapiedi. Un lavoro costante, con investimenti sostanziali e di lungo raggio, per arrivare ad una progressiva riqualificazione della città.”

Cantieri in partenza nel primo semestre 2020

(Totale circa 7,5 milioni di euro)

Palazzi, monumenti e spazi pubblici

Interventi di riqualificazione di Piazza Belvedere, sistemazione delle aree verdi limitrofe alla piazza e lungo tutta la pista ciclabile (425.541 euro)

Intervento di riqualificazione di Piazza delle Baleari a Marina di Pisa (376.242 euro)

Science Center 4 lotto. Sistemazione Aree e piazze d'ingresso (318.160 euro)

Manutenzione ed adeguamento edifici comunali ed istituzionali (79.590 euro)

Sistemazione strutture di vendita in piazza S. Omobono e Via Cavalca (39.800 euro)

Camminamento in quota Mura. Realizzazione pannellature privacy (19.365 euro)

Intervento di restauro fregio architettonico alla Procura della Repubblica (38.976 euro)

Cimiteri

Ampliamento forno crematorio al cimitero Suburbano (200.000 euro)

Nuovo giardino della Rimembranza al cimitero Suburbano (350.000 euro)

Ristrutturazione edilizia e restauro del Famedio militare (70.000 euro)

Ristrutturazione edilizia e risanamento dei servizi igienici, spogliatoio e magazzino al cimitero Suburbano (160.000 euro)

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici e padiglioni cimiteriali Suburbano e Periferici Cimiteriali nei sette cimiteri comunali (305.000 euro)

Impianti sportivi

Ristrutturazione e adeguamento funzionale con rifacimento della pista di atletica leggera impianto sportivo "Cino Cini" (249.136 euro) - Lavori già consegnati

Rifacimento del tetto di copertura, rifacimento della pavimentazione sportiva e adeguamento infissi della palestra di Oratoio (154.692 euro) - Lavori già consegnati

Lavori di rifacimento e adeguamento di impianti presso impianti sportivi (38.785 euro)

Lavori di rifacimento del sistema di chiusura del Palazzetto dello Sport (36.475 euro)

Rifacimento impermeabilizzazione copertura della Piscina comunale (36.475 euro)

Manutenzione straordinaria agli impianti presso vari impianti sportivi (32.877 euro)

Fornitura e posa delle sedute per i settori curva dello stadio e opere per adeguamento dei settori per gli spettatori all’Arena Garibaldi (116.721 euro)

Edilizia scolastica

Lavori di manutenzione per messa in sicurezza o riparazione di componenti edilizie con degrado negli edifici della scuole Fucini, Mazzini e Filzi (41.023 euro)

Lavori manutentivi presso nidi e scuole dell’infanzia e opere su tamponature interne alla media Fibonacci (46.131 euro)

Impianti, illuminazione e videosorveglianza

Pubblica Illuminazione: vari interventi Via Bracci Torsi, Via dell’Acquedotto, traversa Via Piave, Via XXIV Maggio (37.839 euro); varie strade di Porta a Lucca (vie Diaz, Serani, Toti, Don Bertini, Lorenzini, Gamerra, Galimeberti, Randaccio e PardoRoques 331.619 euro); via Sighieri (72.557 euro); Area Piazza della Stazione (17.323 euro)

Interventi vari su pubblica illuminazione “City Geen Light” (122.000 euro)

Pubblica illuminazione e telecamere videosorveglianza in via Benedetto Croce, piazza Guerrazzi, lungarno Guadalongo, via Cattaneo e via Fiorentina (120.370 euro)

Infrastrutture

Sistemazione idraulica Pisa Nord- Opere a servizio dell’abitato di Porta a Lucca

Realizzazione di nuovi collettori fognari (2.500.000 euro)

Lavori di miglioramento del sistema fognario cittadino (148.799 euro)

Interventi urgenti e di manutenzione straordinaria della rete fognaria (51.300 euro)

Verde e arredo urbano

Lavori di riqualificazione dell’area antistante gli Arsenali Medicei in lungarno Simonelli (135.476 euro)

Riqualificazione a verde rotatorie stradali (399.770 euro)

Lavori in gara – inizio previsto secondo semestre del 2020

(Totale circa 12,8 milioni di euro)

Palazzi, monumenti e spazi pubblici (totale 1.452.857 euro)

Intervento di riqualificazione piazza Gorgona (428.000 euro)

Manutenzione e adeguamento impianti pubblicitari (380.000 euro)

Intervento per la realizzazione nuovi uffici Anagrafe e Stato Civile alla Sesta Porta (344.857 euro)

Intervento di demolizione e messa in sicurezza torre Piezometrica (150.000 euro)

Lavori di manutenzione palazzo ex -Telecom (150.000 euro)

Cimiteri

Ampliamento edificio per nuove urne cinerarie al Cimitero Suburbano (160.000 euro)

Intervento rifacimento Campo Murato al Cimitero di S. Piero a Grado (150.000 euro)

Edilizia scolastica (totale 3.270.823 euro)

Lavori di adeguamento sismico e antincendio alle scuole Cambini, Rismondo, Sauro, materna Conti succ., medie Pisano e Toniolo; lavori di adeguamento antincendio edile ed impiantistico nelle scuole medie Mazzini, Fibonacci, Fibonacci succ.; lavori di manutenzione per messa in sicurezza o riparazione di componenti edilizie con degrado negli edifici delle scuole secondaria Fucini, secondaria Mazzini, primaria Filzi; lavori manutentivi inerenti sicurezza presso nidi e scuole dell’infanzia e opere su tamponature interne alla media Fibonacci. Interventi di rinforzo locale e riduzione del rischio sismico dell’edificio sede della scuola primaria Oberdan; rinforzo locale e miglioramento sismico dell'edificio della scuola primaria Nazario Sauro; rinforzo locale e miglioramento sismico dell'edificio della scuola primaria Rismondo; intervento locale di consolidamento strutturale su porzione di edificio della scuola media Fibonacci succ. e elementare Pisano. Impianti elettrici, telefonici, speciali, elevatori, antintrusione, antincendio (parte elettrica e idraulica) e impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, scolastici e nidi comunali

Impianti, illuminazione e videosorveglianza (totale 1.286.031 euro)

Sicurezza scuole (via Benedetto Croce), ampliamento sistema di videosorveglianza cittadina (zona via Cattaneo), integrazione pubblica illuminazione e telecamere videosorveglianza in via Bruno, via Benedetto Croce, piazza Guerrazzi e lungarno Guadalongo. Lavori di ristrutturazione e ripristino impianti termoidraulici, elettrici, dell’impianto idrico antincendio e di rilevazione fumi, installazione nuovi estintori e nuova cartellonistica di sicurezza per la riapertura di Palazzo ex-Telecom; lavori sugli impianti di pubblica illuminazione in varie zone del territorio comunale; lavori finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio presso le scuole elementare Battisti, Chiesa e media Fucini; lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli asili nido comunali Betti, I Passi, Toniolo, San Biagio, San Rossore; lavori per rinnovo, ammodernamento dotazioni di palcoscenico, impianto illuminotecnico, fonico e di video-proiezione e relativa posa in opera al teatro Verdi; lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici presso il teatro del Calambrone.

Infrastrutture (totale di 5.260.095 euro di cui 2.640.395 euro a Pisamo)

Realizzazione nuovo tratto di fognatura bianca via Bonanno Pisano (283.500 euro)

Sistemazione idraulica Pisa nord realizzazione nuovi tratti fognatura bianca (222.500)

Lavori per il miglioramento del sistema fognario cittadino (32.699 euro)

Lavori per la realizzazione di due fontanelle “case dell'acqua” (71.200 euro)

Ripristino e consolidamento delle sponde del Canale dei Navicelli (626.011 euro)

Riqualificazione marciapiedi e piantumazione di nuove alberature nel quartiere Cisanello e via Padre Pio da Pietralcina (410.000 euro)

Lavori di recupero dell'area a verde posta in via Piave (123.789 euro)

Realizzazione rotatoria all’ intersezione tra via Aurelia nord e viale delle Cascine (850.000 mila euro)

Pisamo affidamento lavori – segnaletica – realizzazione e manutenzione straordinaria segnaletica (314.617 euro)

Pisamo - affidamento lavori strade – interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (783.763 euro)

Pisamo - affidamento lavori - realizzazione marciapiedi litorale (149.265 euro)

Pisamo - affidamento lavori – realizzazione marciapiedi vari quartieri (350.000 euro)

Pisamo - affidamento lavori - riqualificazione piazzale Donatello e vie limitrofe (199.493 euro)

Pisamo - affidamento lavori -– nodi viabilita’ sicurezza stradale – rotatoria Cep viale D’annunzio realizzazione (243.265 euro)

Pisamo - affidamento lavori -– nodi viabilita’ sicurezza stradale – rotatoria Montacchiello (600.000 euro)

Incarico per progettazione lavori di adeguamento del ponte sul canale dei Navicelli (52.000 euro)

Verde e arredo urbano (totale di 976.519 euro)

Lavori di risistemazione rotonde cittadine (222.229 euro)

Manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche e realizzazione di nuove aree ludiche nei vari parchi cittadini (266.997 euro)

Servizi di riqualificazione Parco urbano di Cisanello (44.500 euro)

Interventi fitosanitari su alberature cittadine e rinnovo arboreo di Via Giovanni Pisano e Via Gamerra (229.999 euro).

Manutenzione straordinaria su area a verde pubblico attrezzato a Riglione con la realizzazione di un’area sgambatura cani (13.505 euro)

Progetto di riqualificazione dell’arredo urbano nel centro storico, Asse Borgo Largo via Oberdan (189.611 euro).

Riparazione di panchina e pavimentazione in gomma colata danneggiate da atto vandalico presso il Parco dei salti in via Falcone (9.181 euro).