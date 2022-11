Piombino: giovedì incontro fra Comitati e Amministrazione comunale

Giovedì a Piombino il Sindaco Francesco Ferrari ha incontrato alcuni rappresentanti dei Comitati cittadini e del Gazebo 8 Giugno, insieme all’Assessore Carla Bezzini.

Il Sindaco ha parlato degli ultimi avvenimenti relativi al rigassificatore, i cui lavori sono iniziati, e risposto a quesiti posti da alcuni Comitati. Il Sindaco ha illustrato gli aspetti principali che saranno oggetto del ricorso che il legale depositerà a breve presso il Tar del Lazio, dando informazioni degli scenari prospettati inerenti la fase cautelare per la quale sono ancora in corso verifiche e approfondimenti con l’Avvocato incaricato. Ha illustrato quali motivazioni sono a supporto dell’una o dell’altra scelta. Gli scenari possibili, a suo dire, sono i seguenti:

chiedere la sospensiva mettendo in evidenza gli aspetti tra i più significativi per tentare di sospendere i lavori, con il dubbio che una causa così complessa possa essere meglio compresa tramite un esame di merito; fare istanza di prelievo con l’obiettivo di accorciare i tempi per il giudizio; non chiedere la sospensiva confidando nella discussione di merito, sede per approfondire le tematiche sollevate.

I Comitati Salute Pubblica, Liberi Insieme e La Piazza hanno evidenziato le motivazioni, frutto di analisi, confronto e approfondimento che hanno portato a valutare la richiesta di sospensiva come una importante possibilità offerta dall’ordinamento giuridico, sostenendo che aspettare i tempi del Tar, anche nell’ipotesi di un esame nell’ordine di mesi o di un anno, non giovi alla causa in quanto i lavori andrebbero avanti con dispendio di soldi pubblici, come andrebbero avanti trattative e quindi acquiescenza da parte di Enti, compreso il Comune. In questa ipotesi sarebbe meno evidente dimostrare il timore per il pericolo e l’incolumità pubblica se l’Amministrazione non ha sentito il bisogno di tentare di fermare subito i lavori. Tutti questi aspetti, secondo i Comitati, potrebbero giovare alla causa della Snam e pertanto hanno ribadito agli amministratori l’opportunità di procedere alla richiesta di sospensiva.

L’associazione fiorentina Idra ha ritenuto opportuno richiamarlo, con un’azione simbolica svoltasi venerdì sotto le finestre della sede della Giunta regionale attraverso la consegna di un classico della letteratura distopica, “1984” di George Orwell, accompagnato da una caustica dedica-monito: “Ad maiora, Presidente! Si può sempre migliorare…”.

Il drappello di attivisti intervenuti alla manifestazione, davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, al numero 10 di Piazza Duomo, ha consegnato materialmente il testo, nell’edizione Giunti-Barbera, alla portineria del Palazzo, che dal 30 agosto ritira il materiale informativo, gli appelli e le istanze distribuiti durante i presìdi che continuano a svolgersi in attesa degli incontri promessi a Idra dalla più alta carica del governo locale. “Consegniamo l’ennesimo dono al Presidente”, hanno spiegato al cortese personale di custodia i manifestanti. “Questa volta si tratta di un libro, che noi confidiamo possa servirgli da ispirazione, per il futuro, verso traguardi sempre più alti”.

I manifestanti hanno lasciato in portineria per Giani anche un piccolo Pinocchio: “Questo invece rappresenta meglio forse… il presente”, hanno aggiunto. “E naturalmente lo ringraziamo sempre per la sua nobile azione nei confronti della città di Piombino…"