Pioggia e temporali forti: martedì 13 giugno codice giallo in Toscana

Continuano le condizioni di instabilità, destinate anzi ad aumentare nella giornata di domani, martedì 13 giugno.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di codice giallo per piogge e forti temporali, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che aggiorna quello emesso ieri e che riguardava, fino alle 21 di oggi, le aree interne centro-meridionali.

Nuovo codice giallo, domani a Firenze, per la possibilità di temporali forti e rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Domani, martedì 13, il codice giallo interesserà, invece, dalle ore 12 fino alla mezzanotte, tutto il territorio regionale, con rovesci e temporali sparsi, localmente forti, dal pomeriggio. In serata i fenomeni tenderanno a risultare più frequenti sulle zone occidentali e sulla fascia costiera.