Leonardo Pieraccioni girerà il suo prossimo film a Borgo S. Lorenzo?

Lo afferma chi ha lavorato con lui

"Scommetto che girerà il suo prossimo film a Borgo S. Lorenzo" afferma l'attore Arturo Gambardella che ha lavorato con Leonardo Pieraccioni.

"Qualche giorno fa mi sono sorpreso a vedere che Leonardo Pieraccioni si faceva ritrarre a Borgo S. Lorenzo. Sarà il Mugello, con le sue ampie vallate, le sue aree collinari, le sue montagne, lo scenario del suo prossimo film? Pieraccioni non ama molto le ribalte, conduce una vita defilata e, dunque vederlo così in quei luoghi, fa bene pensare! D'altronde era già accaduto, quando le sue passeggiate sui monti della Garfagnana divennero il set del Mio West, o quando le vie di Arezzo furono lo scenario di Un fantastico via vai, o ancora quando la sua esplorazione della campagna toscana in provincia di Arezzo fece da sfondo al Ciclone, successo planetario al botteghino".

Così accadde anche per Il professor cenerentolo, in cui Arturo Gambardella (53 anni) fu ballerino di rock'n'roll con la camicia celeste, come il mare cristallino che ha contraddistinto le riprese di questo film spumeggiante, girato nell'estate del 2015.